17 декабря 2024

Кому в Тюмени сильнее всего подняли зарплату в 2024 году

В Тюменской области зарплата быстрее всего растет у административного персонала
© Служба новостей «URA.RU»
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Зарплата тюменских курьеров выросла за год на 64%
Зарплата тюменских курьеров выросла за год на 64% Фото:

Самый высокий рост зарплат в Тюменской области с начала года произошел в сфере административного персонала, в том числе — у курьеров. Об этом сообщает в рассылке пресс-служба рекрутингового агентства hh.ru.

«Абсолютным лидером по этому параметру стала сфера административного персонала (в которой учитываются, в том числе, курьеры). Здесь средние зарплатные предложения за год взлетели сразу на 64%, до 79 735 рублей. А сумма, на которую работодатели повысили предлагаемый доход, составила +31 218 рублей», — говорится в сообщении.

На следующих позициях по росту зарплат — медицина, рабочий персонал, автомобильный бизнес и логистика. Отмечается, что средняя предлагаемая заработная плата по всем отраслям в настоящий момент составляет 70,6 тысяч рублей. За год показатель вырос на 23%.

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Самый высокий рост зарплат в Тюменской области с начала года произошел в сфере административного персонала, в том числе — у курьеров. Об этом сообщает в рассылке пресс-служба рекрутингового агентства hh.ru. «Абсолютным лидером по этому параметру стала сфера административного персонала (в которой учитываются, в том числе, курьеры). Здесь средние зарплатные предложения за год взлетели сразу на 64%, до 79 735 рублей. А сумма, на которую работодатели повысили предлагаемый доход, составила +31 218 рублей», — говорится в сообщении. На следующих позициях по росту зарплат — медицина, рабочий персонал, автомобильный бизнес и логистика. Отмечается, что средняя предлагаемая заработная плата по всем отраслям в настоящий момент составляет 70,6 тысяч рублей. За год показатель вырос на 23%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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