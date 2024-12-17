Кому в Тюмени сильнее всего подняли зарплату в 2024 году

Самый высокий рост зарплат в Тюменской области с начала года произошел в сфере административного персонала, в том числе — у курьеров. Об этом сообщает в рассылке пресс-служба рекрутингового агентства hh.ru.
«Абсолютным лидером по этому параметру стала сфера административного персонала (в которой учитываются, в том числе, курьеры). Здесь средние зарплатные предложения за год взлетели сразу на 64%, до 79 735 рублей. А сумма, на которую работодатели повысили предлагаемый доход, составила +31 218 рублей», — говорится в сообщении.
На следующих позициях по росту зарплат — медицина, рабочий персонал, автомобильный бизнес и логистика. Отмечается, что средняя предлагаемая заработная плата по всем отраслям в настоящий момент составляет 70,6 тысяч рублей. За год показатель вырос на 23%.
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