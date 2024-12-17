Фермер плохо кормил и поил животных в экопарке Шадринска

Специалисты Уральского управления Россельхознадзора выявили нарушения в деятельности индивидуального предпринимателя из Шадринского округа (Курганская область). Фермер занимается содержанием и использованием животных в культурно-зрелищных целях на территории созданного им парка, при этом кормление и водопой проводились с нарушениями. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.
«В ходе визита было установлено, что деятельность предпринимателя осуществляется без необходимой лицензии, а также отсутствуют утвержденные режимы кормления и сертификаты на корма», — сообщили в ведомстве. Также специалисты обнаружили, что животные не имеют постоянного доступа к свежей питьевой воде, а материалы помещений не позволяют проводить качественную дезинфекцию.
Владелец экопарка получил предостережение. Ему было указано на необходимость соблюдения всех обязательных требований по уходу и содержанию животных.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!