17 декабря 2024

Фермер плохо кормил и поил животных в экопарке Шадринска

Россельхознадзор нашел нарушения в экопарке курганского фермера
© Служба новостей «URA.RU»
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На курганской экоферме нашли нарушения
На курганской экоферме нашли нарушения Фото:

Специалисты Уральского управления Россельхознадзора выявили нарушения в деятельности индивидуального предпринимателя из Шадринского округа (Курганская область). Фермер занимается содержанием и использованием животных в культурно-зрелищных целях на территории созданного им парка, при этом кормление и водопой проводились с нарушениями. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

«В ходе визита было установлено, что деятельность предпринимателя осуществляется без необходимой лицензии, а также отсутствуют утвержденные режимы кормления и сертификаты на корма», — сообщили в ведомстве.  Также специалисты обнаружили, что животные не имеют постоянного доступа к свежей питьевой воде, а материалы помещений не позволяют проводить качественную дезинфекцию.

Владелец экопарка получил предостережение. Ему было указано на необходимость соблюдения всех обязательных требований по уходу и содержанию животных.

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Специалисты Уральского управления Россельхознадзора выявили нарушения в деятельности индивидуального предпринимателя из Шадринского округа (Курганская область). Фермер занимается содержанием и использованием животных в культурно-зрелищных целях на территории созданного им парка, при этом кормление и водопой проводились с нарушениями. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «В ходе визита было установлено, что деятельность предпринимателя осуществляется без необходимой лицензии, а также отсутствуют утвержденные режимы кормления и сертификаты на корма», — сообщили в ведомстве.  Также специалисты обнаружили, что животные не имеют постоянного доступа к свежей питьевой воде, а материалы помещений не позволяют проводить качественную дезинфекцию. Владелец экопарка получил предостережение. Ему было указано на необходимость соблюдения всех обязательных требований по уходу и содержанию животных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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