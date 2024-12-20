Путин наградил медалями и почетными званиями тюменцев

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Президент регулярно награждает тюменцев
Президент регулярно награждает тюменцев Фото:

Президент России Владимир Путин наградил медалями и почетными званиями нескольких жителей Тюменской области — многодетную семью, преподавателя и чиновников. Данные об этом были опубликованы на официальном портале правовой информации.

«Указ президента Российской Федерации. За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить медалью ордена „Родительская слава“ Юлию и Александра Бауэр», — сказано в документе.

Также награды от президента удостоилась Лилия Демина — профессор кафедры вокального искусства в Тюменском государственном институте культуры. Ей присвоили звание «Заслуженного работника культуры РФ».

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством Iстепени» наградили главу Исетского района Николая Теньковского.

Почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления РФ» присвоили Владимиру Попову, первому заместителю главы Голышмановского городского округа.

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Президент России Владимир Путин наградил медалями и почетными званиями нескольких жителей Тюменской области — многодетную семью, преподавателя и чиновников. Данные об этом были опубликованы на официальном портале правовой информации. «Указ президента Российской Федерации. За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить медалью ордена „Родительская слава“ Юлию и Александра Бауэр», — сказано в документе. Также награды от президента удостоилась Лилия Демина — профессор кафедры вокального искусства в Тюменском государственном институте культуры. Ей присвоили звание «Заслуженного работника культуры РФ». Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством Iстепени» наградили главу Исетского района Николая Теньковского. Почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления РФ» присвоили Владимиру Попову, первому заместителю главы Голышмановского городского округа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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