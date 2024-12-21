21 декабря 2024

Два человека спасли из горящей квартиры в центре Кургана. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Квартира загорелась в городе
Квартира загорелась в городе Фото:

В Кургане из горящей квартиры на улице Коли Мяготина, 64 удалось спасти два человека. Пожар тушили днем 22 декабря спасатели МЧС. Об этом рассказал источник, близкий к МЧС России по региону.

«В доме на улице Коли Мяготина, 64 сотрудники МЧС потушили пожар в квартире на третьем этаже в первом подъезде. Бабушка и сын хозяев квартиры надышались дымом, их увезли в больницу, они в сознании», — пояснил источник URA.RU.

Корреспондент агентства направил редакционный запрос в ГУ МЧС России по Курганской области по теме публикации. Ответ ожидается. 

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В Кургане из горящей квартиры на улице Коли Мяготина, 64 удалось спасти два человека. Пожар тушили днем 22 декабря спасатели МЧС. Об этом рассказал источник, близкий к МЧС России по региону. «В доме на улице Коли Мяготина, 64 сотрудники МЧС потушили пожар в квартире на третьем этаже в первом подъезде. Бабушка и сын хозяев квартиры надышались дымом, их увезли в больницу, они в сознании», — пояснил источник URA.RU. Корреспондент агентства направил редакционный запрос в ГУ МЧС России по Курганской области по теме публикации. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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