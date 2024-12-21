Квартира загорелась в городе
В Кургане из горящей квартиры на улице Коли Мяготина, 64 удалось спасти два человека. Пожар тушили днем 22 декабря спасатели МЧС. Об этом рассказал источник, близкий к МЧС России по региону.
«В доме на улице Коли Мяготина, 64 сотрудники МЧС потушили пожар в квартире на третьем этаже в первом подъезде. Бабушка и сын хозяев квартиры надышались дымом, их увезли в больницу, они в сознании», — пояснил источник URA.RU.
Корреспондент агентства направил редакционный запрос в ГУ МЧС России по Курганской области по теме публикации. Ответ ожидается.
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