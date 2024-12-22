Учителям ЯНАО увеличат вознаграждение за участие в экзаменах

В ЯНАО с января 2025 года увеличат почасовую оплату труда педагогам, участвующим в проведении годовой итоговой аттестации в девятых и 11-х классах. Суммы будут индексировать ежегодно. Об этом сообщают в окружном правительстве.
Как следует из постановления правительства Ямала, подписанного губернатором, с первого января 2025 года учителям, участвующим в проведении итоговой аттестации в девятых и 11-х классах, увеличат размеры компенсаций. Выплаты вырастут на 50 рублей — от 150 до 350 рублей за час. Эти суммы будут индексировать каждый год.
В пресс-службе окружного правительства поясняют, что оплата изменится впервые с 2013 года. «Это связано с возросшей интенсивностью труда специалистов в экзаменационный период. Полномочия по осуществлению выплат переданы работодателям педагогов по основному месту работы», — сообщает источник.
Ранее сообщалось, что педагоги Ямальского многопрофильного колледжа недовольны заработной платой. По сообщению анонимного пользователя в социальных сетях Салехарда, персонал лишился подработок и стопроцентной премии.
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