22 декабря 2024
21 декабря 2024

Учителям ЯНАО увеличат вознаграждение за участие в экзаменах

Педагогам Ямала повысят почасовую оплату за ЕГЭ и ОГЭ
© Служба новостей «URA.RU»
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Участие в ЕГЭ будет оцениваться дороже
Участие в ЕГЭ будет оцениваться дороже Фото:

В ЯНАО с января 2025 года увеличат почасовую оплату труда педагогам, участвующим в проведении годовой итоговой аттестации в девятых и 11-х классах. Суммы будут индексировать ежегодно. Об этом сообщают в окружном правительстве.

Как следует из постановления правительства Ямала, подписанного губернатором, с первого января 2025 года учителям, участвующим в проведении итоговой аттестации в девятых и 11-х классах, увеличат размеры компенсаций. Выплаты вырастут на 50 рублей — от 150 до 350 рублей за час. Эти суммы будут индексировать каждый год.

В пресс-службе окружного правительства поясняют, что оплата изменится впервые с 2013 года. «Это связано с возросшей интенсивностью труда специалистов в экзаменационный период. Полномочия по осуществлению выплат переданы работодателям педагогов по основному месту работы», — сообщает источник.

Ранее сообщалось, что педагоги Ямальского многопрофильного колледжа недовольны заработной платой. По сообщению анонимного пользователя в социальных сетях Салехарда, персонал лишился подработок и стопроцентной премии.

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В ЯНАО с января 2025 года увеличат почасовую оплату труда педагогам, участвующим в проведении годовой итоговой аттестации в девятых и 11-х классах. Суммы будут индексировать ежегодно. Об этом сообщают в окружном правительстве. Как следует из постановления правительства Ямала, подписанного губернатором, с первого января 2025 года учителям, участвующим в проведении итоговой аттестации в девятых и 11-х классах, увеличат размеры компенсаций. Выплаты вырастут на 50 рублей — от 150 до 350 рублей за час. Эти суммы будут индексировать каждый год. В пресс-службе окружного правительства поясняют, что оплата изменится впервые с 2013 года. «Это связано с возросшей интенсивностью труда специалистов в экзаменационный период. Полномочия по осуществлению выплат переданы работодателям педагогов по основному месту работы», — сообщает источник. Ранее сообщалось, что педагоги Ямальского многопрофильного колледжа недовольны заработной платой. По сообщению анонимного пользователя в социальных сетях Салехарда, персонал лишился подработок и стопроцентной премии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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