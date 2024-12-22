Ямальский авиаперевозчик ввел дополнительный рейс к новогодним праздникам

Дополнительный рейс в Новый Уренгой из Тюмени стартует 24 декабря (архивное фото)
Авиакомпания «Ямал» ввела дополнительный рейс в Новый Уренгой (ЯНАО) из Тюмени 24 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
«Рейс YC-9893 Тюмень — Новый Уренгой. Вылет из Тюмени в 07:20 по местному времени», — рассказали в официальном telegram-канале авиаперевозчика.
Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания «Ямал» начала доставлять пассажиров в московский аэропорт Шереметьево. Рейсы выполняются три раза в неделю с 19 декабря.
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