22 декабря 2024

Ямальский авиаперевозчик ввел дополнительный рейс к новогодним праздникам

Авиакомпания «Ямал» ввела дополнительный рейс из Тюмени в Новый Уренгой
© Служба новостей «URA.RU»
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Дополнительный рейс в Новый Уренгой из Тюмени стартует 24 декабря (архивное фото)
Дополнительный рейс в Новый Уренгой из Тюмени стартует 24 декабря (архивное фото) Фото:

Авиакомпания «Ямал» ввела дополнительный рейс в Новый Уренгой (ЯНАО) из Тюмени 24 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Рейс YC-9893 Тюмень — Новый Уренгой. Вылет из Тюмени в 07:20 по местному времени», — рассказали в официальном telegram-канале авиаперевозчика.

Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания «Ямал» начала доставлять пассажиров в московский аэропорт Шереметьево. Рейсы выполняются три раза в неделю с 19 декабря.

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Авиакомпания «Ямал» ввела дополнительный рейс в Новый Уренгой (ЯНАО) из Тюмени 24 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика. «Рейс YC-9893 Тюмень — Новый Уренгой. Вылет из Тюмени в 07:20 по местному времени», — рассказали в официальном telegram-канале авиаперевозчика. Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания «Ямал» начала доставлять пассажиров в московский аэропорт Шереметьево. Рейсы выполняются три раза в неделю с 19 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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