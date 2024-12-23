23 декабря 2024

У ямальцев осталось два дня для бронирования первой красивой даты для свадьбы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первая красивая дата для свадьбы в 2025 году будет в январе
Первая красивая дата для свадьбы в 2025 году будет в январе Фото:

В январе молодоженов ждет первая красивая дата для росписи — 25 января 2025 года. Подать заявление нужно успеть за месяц.

«Заявление о вступлении в брак подается минимум за 1 месяц до знакового события. Даты для бронирования на 2025 год открыты», — сообщили в telegram-канале службы ЗАГС ЯНАО.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Муравленко на юбилейной церемонии бракосочетания паре подарили больших плюшевых медведей. Молодожены стали 140-й парой, посетившей дворец бракосочетаний в 2024 году.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В январе молодоженов ждет первая красивая дата для росписи — 25 января 2025 года. Подать заявление нужно успеть за месяц. «Заявление о вступлении в брак подается минимум за 1 месяц до знакового события. Даты для бронирования на 2025 год открыты», — сообщили в telegram-канале службы ЗАГС ЯНАО. Ранее URA.RU рассказывало, что в Муравленко на юбилейной церемонии бракосочетания паре подарили больших плюшевых медведей. Молодожены стали 140-й парой, посетившей дворец бракосочетаний в 2024 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...