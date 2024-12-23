У ямальцев осталось два дня для бронирования первой красивой даты для свадьбы

Первая красивая дата для свадьбы в 2025 году будет в январе
В январе молодоженов ждет первая красивая дата для росписи — 25 января 2025 года. Подать заявление нужно успеть за месяц.
«Заявление о вступлении в брак подается минимум за 1 месяц до знакового события. Даты для бронирования на 2025 год открыты», — сообщили в telegram-канале службы ЗАГС ЯНАО.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Муравленко на юбилейной церемонии бракосочетания паре подарили больших плюшевых медведей. Молодожены стали 140-й парой, посетившей дворец бракосочетаний в 2024 году.
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