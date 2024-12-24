В главном ТЦ Екатеринбурга искусственные елки продают за десятки тысяч рублей. Фото

В Екатеринбурге продают искусственные елки за 39 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Елка для детей участников СВО с участием Артема Барбашина. Челябинск, елка, игрушки, подарки, снежинка, елочные украшения, новый год, звездочка
Некоторые елки уже украшены игрушками Фото:

В Екатеринбурге на одном из этажей ТРЦ «Гринвич» развернули елочный базар. Там продают украшения и искусственные елки. Самая дорогая из них стоила 65 тысяч рублей, но позднее цену снизили до 38,5 тысячи рублей.

Стоимость елок зависит от высоты изделия и внешних характеристик. «Заснеженную» елку высотой 240 сантиметров продавали за 55,5 тысячи рублей, но затем цену зачеркнули и написали новую — 38,5 тысячи рублей. На другую ель с аналогичным «снежным» покрытием ветвей также сделали скидку — с 65 тысяч рублей до 38,5 тысячи рублей. Елки с хвоей привычного зеленого цвета продают за 36,5 тысячи рублей, однако те, где на ветках есть приклеенные шишки, стоят уже 39,5 тысячи рублей.

В городе уже работают несколько новогодних ярмарок. Украшения на елку, подарки близким можно купить именно там. Например, в ТРЦ «Радуга Парк» продают пряники с символом года за 100 рублей, гирлянды и свечи.

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В Екатеринбурге на одном из этажей ТРЦ «Гринвич» развернули елочный базар. Там продают украшения и искусственные елки. Самая дорогая из них стоила 65 тысяч рублей, но позднее цену снизили до 38,5 тысячи рублей. Стоимость елок зависит от высоты изделия и внешних характеристик. «Заснеженную» елку высотой 240 сантиметров продавали за 55,5 тысячи рублей, но затем цену зачеркнули и написали новую — 38,5 тысячи рублей. На другую ель с аналогичным «снежным» покрытием ветвей также сделали скидку — с 65 тысяч рублей до 38,5 тысячи рублей. Елки с хвоей привычного зеленого цвета продают за 36,5 тысячи рублей, однако те, где на ветках есть приклеенные шишки, стоят уже 39,5 тысячи рублей. В городе уже работают несколько новогодних ярмарок. Украшения на елку, подарки близким можно купить именно там. Например, в ТРЦ «Радуга Парк» продают пряники с символом года за 100 рублей, гирлянды и свечи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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