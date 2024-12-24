24 декабря 2024

Возле тюменской школы гулял голый мужчина. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина полностью голый ходил по улице
Мужчина полностью голый ходил по улице Фото:

В Тюмени на улице Пржевальского местные жители заметили голого мужчину. Видео прогулки эксгибициониста опубликовали в социальных сетях. На кадрах к мужчине подошел прохожий и пнул его, после чего голый горожанин убежал.

«Голый извращенец бродил около школы №7. Мужчину заметили на улице Пржевальского, 66», — указано в сообщении telegram-канала «Тюмень №1».

В пресс-службе УМВД России по региону сообщили, что по факту инцидента проводится проверку. Мужчину задержали. По данным источника агентства, эксгибициониста доставили в психиатрическую больницу.

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В Тюмени на улице Пржевальского местные жители заметили голого мужчину. Видео прогулки эксгибициониста опубликовали в социальных сетях. На кадрах к мужчине подошел прохожий и пнул его, после чего голый горожанин убежал. «Голый извращенец бродил около школы №7. Мужчину заметили на улице Пржевальского, 66», — указано в сообщении telegram-канала «Тюмень №1». В пресс-службе УМВД России по региону сообщили, что по факту инцидента проводится проверку. Мужчину задержали. По данным источника агентства, эксгибициониста доставили в психиатрическую больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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