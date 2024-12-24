Мужчина полностью голый ходил по улице
В Тюмени на улице Пржевальского местные жители заметили голого мужчину. Видео прогулки эксгибициониста опубликовали в социальных сетях. На кадрах к мужчине подошел прохожий и пнул его, после чего голый горожанин убежал.
«Голый извращенец бродил около школы №7. Мужчину заметили на улице Пржевальского, 66», — указано в сообщении telegram-канала «Тюмень №1».
В пресс-службе УМВД России по региону сообщили, что по факту инцидента проводится проверку. Мужчину задержали. По данным источника агентства, эксгибициониста доставили в психиатрическую больницу.
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