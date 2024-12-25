Уникальный стационар в ЯНАО получил лицензию на лечение сосудистых заболеваний

Региональный сосудистый центр Нового Уренгоя получил лицензию. Теперь помощь пациентам с инфарктами в отделении хирургии ЦГБ стала доступнее, сообщает пресс-служба окружного правительства.
«На базе хирургии начал свою работу третий на Ямале региональный сосудистый центр — отделение сегодня получило лицензию. Теперь медпомощь пациентам с инфарктами стала доступнее: ранее новоуренгойцев с такими диагнозами направляли в Ноябрьск», — говорится в релизе источника.
По данным окружных властей, пациентов из Пуровского и Тазовского районов с такими диагнозами теперь будут направлять на лечение в газовую столицу. Хирургический корпус городской больницы открылся месяц назад. Глава региона Дмитрий Артюхов осмотрел основные отделения и пообщался с врачами.
Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что в Новом Уренгое заработал новый хирургический корпус, в котором уже провели первые операции. Он отметил, что в городской больнице будет сконцентрирован полный цикл лечения онкологии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!