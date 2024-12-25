Уникальный стационар в ЯНАО получил лицензию на лечение сосудистых заболеваний

Сосудистый центр в Новом Уренгое приступил к лечению инфарктов миокарда
© Служба новостей «URA.RU»
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Теперь медпомощь пациентам с инфарктами стала доступнее
Теперь медпомощь пациентам с инфарктами стала доступнее Фото:

Региональный сосудистый центр Нового Уренгоя получил лицензию. Теперь помощь пациентам с инфарктами в отделении хирургии ЦГБ стала доступнее, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«На базе хирургии начал свою работу третий на Ямале региональный сосудистый центр — отделение сегодня получило лицензию. Теперь медпомощь пациентам с инфарктами стала доступнее: ранее новоуренгойцев с такими диагнозами направляли в Ноябрьск», — говорится в релизе источника.

По данным окружных властей, пациентов из Пуровского и Тазовского районов с такими диагнозами теперь будут направлять на лечение в газовую столицу. Хирургический корпус городской больницы открылся месяц назад. Глава региона Дмитрий Артюхов осмотрел основные отделения и пообщался с врачами.

Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что в Новом Уренгое заработал новый хирургический корпус, в котором уже провели первые операции. Он отметил, что в городской больнице будет сконцентрирован полный цикл лечения онкологии.

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Региональный сосудистый центр Нового Уренгоя получил лицензию. Теперь помощь пациентам с инфарктами в отделении хирургии ЦГБ стала доступнее, сообщает пресс-служба окружного правительства. «На базе хирургии начал свою работу третий на Ямале региональный сосудистый центр — отделение сегодня получило лицензию. Теперь медпомощь пациентам с инфарктами стала доступнее: ранее новоуренгойцев с такими диагнозами направляли в Ноябрьск», — говорится в релизе источника. По данным окружных властей, пациентов из Пуровского и Тазовского районов с такими диагнозами теперь будут направлять на лечение в газовую столицу. Хирургический корпус городской больницы открылся месяц назад. Глава региона Дмитрий Артюхов осмотрел основные отделения и пообщался с врачами. Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что в Новом Уренгое заработал новый хирургический корпус, в котором уже провели первые операции. Он отметил, что в городской больнице будет сконцентрирован полный цикл лечения онкологии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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