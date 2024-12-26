Тюменские таксисты рассказали, как в Новый год заработать больше денег

Тюменские таксисты чтобы заработать в Новый год, выйдут на линию с боем курантов
© Служба новостей «URA.RU»
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За новогоднюю ночь таксисты могут заработать до 10 000 рублей
За новогоднюю ночь таксисты могут заработать до 10 000 рублей Фото:

Чтобы в Новый год заработать больше денег, нужно выезжать на линию сразу после боя курантов. Об этом URA.RU на правах анонимности рассказал один из местных таксистов.

«Нужно выезжать на линию сразу с боем курантов. Как правило, самые „хлебные“ заказы начинают поступать в первые 20 минут после полуночи. Тогда и коэффициент выше и итоговая сумма больше», — рассказал таксист.

Он добавляет, что стоимость заказов иногда доходит до двух с половиной тысяч рублей в одну сторону. При этом за новогоднюю ночь таксисты могут заработать до 10 000 рублей.

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Чтобы в Новый год заработать больше денег, нужно выезжать на линию сразу после боя курантов. Об этом URA.RU на правах анонимности рассказал один из местных таксистов. «Нужно выезжать на линию сразу с боем курантов. Как правило, самые „хлебные“ заказы начинают поступать в первые 20 минут после полуночи. Тогда и коэффициент выше и итоговая сумма больше», — рассказал таксист. Он добавляет, что стоимость заказов иногда доходит до двух с половиной тысяч рублей в одну сторону. При этом за новогоднюю ночь таксисты могут заработать до 10 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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