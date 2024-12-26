В Тюмени закрывается популярный магазин с необычным ассортиментом

В Тюмени закрывается магазин необычных подарков «Неосувенир»
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменский магазин подарков проработал 15 лет
Тюменский магазин подарков проработал 15 лет Фото:

В Тюмени закрывается магазин подарков «Неосувенир». Об этом URA.RU рассказали сами продавцы. Точка проработала 15 лет.

«Мы работаем последний день 31 декабря и закрываемся. Пока точно не знаем, будем ли искать новое место»,– рассказали в «Неосувенире».

Магазин работал в Тюмени с 2009 года. Там до появления маркетплейсов продавались необычные товары, в числе которых «Измерители любви», «долларовая» туалетная бумага и прочее.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени также закрывается один из старейших модных бутиков Paris. Бутик проработал17 лет.

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В Тюмени закрывается магазин подарков «Неосувенир». Об этом URA.RU рассказали сами продавцы. Точка проработала 15 лет. «Мы работаем последний день 31 декабря и закрываемся. Пока точно не знаем, будем ли искать новое место»,– рассказали в «Неосувенире». Магазин работал в Тюмени с 2009 года. Там до появления маркетплейсов продавались необычные товары, в числе которых «Измерители любви», «долларовая» туалетная бумага и прочее. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени также закрывается один из старейших модных бутиков Paris. Бутик проработал17 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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