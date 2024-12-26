В Тюмени закрывается популярный магазин с необычным ассортиментом

Тюменский магазин подарков проработал 15 лет
В Тюмени закрывается магазин подарков «Неосувенир». Об этом URA.RU рассказали сами продавцы. Точка проработала 15 лет.
«Мы работаем последний день 31 декабря и закрываемся. Пока точно не знаем, будем ли искать новое место»,– рассказали в «Неосувенире».
Магазин работал в Тюмени с 2009 года. Там до появления маркетплейсов продавались необычные товары, в числе которых «Измерители любви», «долларовая» туалетная бумага и прочее.
Ранее агентство писало о том, что в Тюмени также закрывается один из старейших модных бутиков Paris. Бутик проработал17 лет.
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