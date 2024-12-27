Жители Ноябрьска обеспокоены состоянием здания, где будет новое кафе

В Ноябрьске (ЯНАО) в здании, где скоро появится кафе «Шоколадница», ведутся ремонтные работы. Жители города сообщают в социальных сетях, что одна из стен здания находится в аварийном состоянии.
«Администрация решила сделать капитальный ремонт бывшего магазина „Книги“ по адресу проспект Мира, 75. Долго наблюдал за левой стороной здания, которая рушится, интересно будут делать или нет», — пишут в анонимном посте группы VK «Происшествия Ноябрьск». Далее в комментариях сообщают, что стена пристроенная и к зданию не относится.
Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Ноябрьска за комментарием. В мэрии сообщили: в здании проведут текущий ремонт внутри и сделают отделку снаружи. Здание муниципальное, сдано в аренду под реализацию бизнес-проекта. Никакие конструктивы не затронуты.
Ранее URA.RU сообщало, что в следующем году в Ноябрьске откроется кафе «Шоколадница» по улице Мира. В восьмом микрорайоне также появится ресторан.
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