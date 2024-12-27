27 декабря 2024

Жители Ноябрьска обеспокоены состоянием здания, где будет новое кафе

© Служба новостей «URA.RU»
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В здании будущего кафе «Шоколадница» проводят ремонт
В здании будущего кафе «Шоколадница» проводят ремонт Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) в здании, где скоро появится кафе «Шоколадница», ведутся ремонтные работы. Жители города сообщают в социальных сетях, что одна из стен здания находится в аварийном состоянии.

«Администрация решила сделать капитальный ремонт бывшего магазина „Книги“ по адресу проспект Мира, 75. Долго наблюдал за левой стороной здания, которая рушится, интересно будут делать или нет», — пишут в анонимном посте группы VK «Происшествия Ноябрьск». Далее в комментариях сообщают, что стена пристроенная и к зданию не относится.

Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Ноябрьска за комментарием. В мэрии сообщили: в здании проведут текущий ремонт внутри и сделают отделку снаружи. Здание муниципальное, сдано в аренду под реализацию бизнес-проекта. Никакие конструктивы не затронуты.

Ранее URA.RU сообщало, что в следующем году в Ноябрьске откроется кафе «Шоколадница» по улице Мира. В восьмом микрорайоне также появится ресторан.

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В Ноябрьске (ЯНАО) в здании, где скоро появится кафе «Шоколадница», ведутся ремонтные работы. Жители города сообщают в социальных сетях, что одна из стен здания находится в аварийном состоянии. «Администрация решила сделать капитальный ремонт бывшего магазина „Книги“ по адресу проспект Мира, 75. Долго наблюдал за левой стороной здания, которая рушится, интересно будут делать или нет», — пишут в анонимном посте группы VK «Происшествия Ноябрьск». Далее в комментариях сообщают, что стена пристроенная и к зданию не относится. Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Ноябрьска за комментарием. В мэрии сообщили: в здании проведут текущий ремонт внутри и сделают отделку снаружи. Здание муниципальное, сдано в аренду под реализацию бизнес-проекта. Никакие конструктивы не затронуты. Ранее URA.RU сообщало, что в следующем году в Ноябрьске откроется кафе «Шоколадница» по улице Мира. В восьмом микрорайоне также появится ресторан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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