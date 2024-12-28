Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, где глава государства Владимир Путин планирует встретить Новый Год. Он отметил, что в эту ночь президент РФ останется дома. Песков также отметил, что высокий рейтинг доверия к Путину обусловлен его активной публичной деятельностью. Что еще пресс-секретарь сказал журналистам 28 декабря — в материале URA.RU.
Где Путин встретит Новый год
Президент России встретит новогоднюю ночь дома, сообщил Песков. Он уточнил, что глава государства обычно остается дома, но иногда он может поехать туда, где больше всего нужен. Также Песков отметил, что в кабинете президента традиционно устанавливают новогоднюю елку, что создает праздничное настроение.
Почему россияне начали больше доверять Путину
По словам Пескова, высокий рейтинг Путина связан с его активной публичной деятельностью. Тем более прошлая неделя была достаточно насыщена на события, это также отразилось на росте доверия к президенту.
Можно ли подсчитать ущерб экологии Черного моря
Песков сообщил, что подвести экологический ущерб от крушения танкеров в Черном море в настоящее время невозможно, хотя работа над оценкой ущерба ведется. Координацией занимаются МЧС и министр Александр Куренков. Пресс-секретарь отметил, что ситуация в Черном море на данный момент критическая, и за ней неизбежно последуют негативные экологические последствия. Он также добавил, что сейчас делается все, что нужно для региона, который терпит бедствие.
Какие страны готовы помочь в переговорах по Украине
Песков заявил, что список стран, готовых помочь в переговорах по Украине, достаточно велик. По его словам, в этот список входят только те страны, которые занимают нейтральную позицию по украинскому конфликту. Ранее о своей готовности предоставить площадку для переговоров заявила Словакия.
Как Россия отреагировала на крушение самолет под Актау
Песков напомнил, что Россия сразу же предложила помощь Казахстану и Азербайджану в выяснении причин крушения самолета. И какие-либо выводы следует делать только после завершения расследования. При этом он добавил, что комментировать предположения США о причинах крушения неуместно, нужно дождаться официальных результатов расследования.
Позвонит ли Путин Олафу Шольцу в новогодние праздники
По словам Пескова, контактов между Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Олафом Шольцем в новогодние праздники не планируется. В ответ на вопрос журналистов о возможном разговоре лидеров по украинскому урегулированию, официальный представитель Кремля заявил: «Нет, никаких планов нет».
Последний телефонный разговор между Путиным и Шольцем состоялся 15 ноября 2024 года, в котором обсуждались Украина, ситуация на Ближнем Востоке и двусторонние отношения. Однако консенсуса по итогам переговоров не было достигнуто.
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