31 декабря 2024
30 декабря 2024

В ямальской тундре ищут пропавшую с двумя детьми женщину

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели ведут поиски на снегоходах
Спасатели ведут поиски на снегоходах Фото:

В ЯНАО в тундре Ямальского района пропала женщина с двумя детьми. Ее точное местонахождение не известно, сообщает Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) Ямальского района. 

«Поступила информации от гражданина „П“ о том что, приблизительно в 25 километрах на запад от фактории Порц-Яха находится гражданка „Н“ с двумя детьми, точное местонахождение не известно», — рассказали в группе ЕДДС во ВКонтакте. Пропавших разыскивают родственники на двух снегоходах. Также к поискам привлекли сотрудников «Ямалспаса» на двух снегоходах. 

Ранее URA.RU сообщало о поисках пропавшего тундровика. Мужчину нашли спустя четыре дня поисков. Он сам смог выбраться к ближайшему чуму.

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В ЯНАО в тундре Ямальского района пропала женщина с двумя детьми. Ее точное местонахождение не известно, сообщает Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) Ямальского района.  «Поступила информации от гражданина „П“ о том что, приблизительно в 25 километрах на запад от фактории Порц-Яха находится гражданка „Н“ с двумя детьми, точное местонахождение не известно», — рассказали в группе ЕДДС во ВКонтакте. Пропавших разыскивают родственники на двух снегоходах. Также к поискам привлекли сотрудников «Ямалспаса» на двух снегоходах.  Ранее URA.RU сообщало о поисках пропавшего тундровика. Мужчину нашли спустя четыре дня поисков. Он сам смог выбраться к ближайшему чуму.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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