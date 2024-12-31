В ямальской тундре ищут пропавшую с двумя детьми женщину

В ЯНАО в тундре Ямальского района пропала женщина с двумя детьми. Ее точное местонахождение не известно, сообщает Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) Ямальского района.
«Поступила информации от гражданина „П“ о том что, приблизительно в 25 километрах на запад от фактории Порц-Яха находится гражданка „Н“ с двумя детьми, точное местонахождение не известно», — рассказали в группе ЕДДС во ВКонтакте. Пропавших разыскивают родственники на двух снегоходах. Также к поискам привлекли сотрудников «Ямалспаса» на двух снегоходах.
Ранее URA.RU сообщало о поисках пропавшего тундровика. Мужчину нашли спустя четыре дня поисков. Он сам смог выбраться к ближайшему чуму.
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