31 декабря 2024
30 декабря 2024

Ямальцы пробежали символические 2025 метров на Новогоднем забеге. Фото

Традиционный Новогодний забег в Новом Уренгое собрал 300 участников
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Традиционный новогодний забег прошел в Новом Уренгое (архивное фото)
Традиционный новогодний забег прошел в Новом Уренгое (архивное фото) Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) прошел ежегодный Новогодний забег. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Сегодня на площадке „Виадук“ встретились более 300 участников. Приходили с друзьями, семьями и даже целыми организациями», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Нового Уренгоя. В пробежке приняли участие несколько Дедов Морозов и Снегурочек.

Мероприятие состоялось в шестой раз, на пробежку прибыли участники из городов Губкинский, Тарко-Сале и поселка Пангоды. Бегуны пробежали символические 2025 метров в честь наступившего года.

Новогодняя пробежка в Новом Уренгое
Новогодняя пробежка в Новом Уренгое
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новом Уренгое (ЯНАО) прошел ежегодный Новогодний забег. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «Сегодня на площадке „Виадук“ встретились более 300 участников. Приходили с друзьями, семьями и даже целыми организациями», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Нового Уренгоя. В пробежке приняли участие несколько Дедов Морозов и Снегурочек. Мероприятие состоялось в шестой раз, на пробежку прибыли участники из городов Губкинский, Тарко-Сале и поселка Пангоды. Бегуны пробежали символические 2025 метров в честь наступившего года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...