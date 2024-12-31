Традиционный новогодний забег прошел в Новом Уренгое (архивное фото)
В Новом Уренгое (ЯНАО) прошел ежегодный Новогодний забег. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
«Сегодня на площадке „Виадук“ встретились более 300 участников. Приходили с друзьями, семьями и даже целыми организациями», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Нового Уренгоя. В пробежке приняли участие несколько Дедов Морозов и Снегурочек.
Мероприятие состоялось в шестой раз, на пробежку прибыли участники из городов Губкинский, Тарко-Сале и поселка Пангоды. Бегуны пробежали символические 2025 метров в честь наступившего года.
Новогодняя пробежка в Новом Уренгое
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