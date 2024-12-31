31 декабря 2024
30 декабря 2024

В Тюмени потратят 1,2 миллиарда на ремонт четырех школ и детского сада

© Служба новостей «URA.RU»
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Еще около 800 млн рублей потратят на текущий ремонт и оснащение образовательных учреждений
Еще около 800 млн рублей потратят на текущий ремонт и оснащение образовательных учреждений Фото:

Тюменские власти запланировали потратить 1,2 миллиарда рублей на капитальный ремонт четырех школ и одного детского сада. Данные опубликованы в официальном бюджете города на последующие три года.

«В планы капитального ремонта на 2025 год входят четыре школы и один детский сад. Планируемые расходы составят 1,19 млрд рублей», — гласит документ.

Отмечается, что запланированы также благоустроительные работы, оснащение нескольких учебных заведений города. В целом затраты на образование составят в городе более 2,2 млрд рублей. 

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Тюменские власти запланировали потратить 1,2 миллиарда рублей на капитальный ремонт четырех школ и одного детского сада. Данные опубликованы в официальном бюджете города на последующие три года. «В планы капитального ремонта на 2025 год входят четыре школы и один детский сад. Планируемые расходы составят 1,19 млрд рублей», — гласит документ. Отмечается, что запланированы также благоустроительные работы, оснащение нескольких учебных заведений города. В целом затраты на образование составят в городе более 2,2 млрд рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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