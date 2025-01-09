Мэр избавится от «депрессивных» деревьев в Тюмени

В Тюмени запустят масштабный проект по озеленению города
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени будут вырубать старые и сажать новые деревья
В Тюмени будут вырубать старые и сажать новые деревья Фото:

Максим Афанасьев планирует видоизменить зеленый каркас Тюмени, в частности, вырубить часть деревьев и посадить новые. Об этом глава города сообщил на пресс-конференции с редакторами региональных СМИ. 

«В городе важен зеленый каркас. Сейчас нет эстетики. Депрессивно все как-то: тополя, кривые клены. Нужно сажать хорошие крупномеры. В общем, с зеленкой будем работать», — поделился планами мэр.

Ранее Афанасьев рассказал и о других преобразованиях в Тюмени. В течения пяти лет облагородят Городищенский лог, а район за железнодорожным вокзалом застроят современными кварталами.

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Максим Афанасьев планирует видоизменить зеленый каркас Тюмени, в частности, вырубить часть деревьев и посадить новые. Об этом глава города сообщил на пресс-конференции с редакторами региональных СМИ.  «В городе важен зеленый каркас. Сейчас нет эстетики. Депрессивно все как-то: тополя, кривые клены. Нужно сажать хорошие крупномеры. В общем, с зеленкой будем работать», — поделился планами мэр. Ранее Афанасьев рассказал и о других преобразованиях в Тюмени. В течения пяти лет облагородят Городищенский лог, а район за железнодорожным вокзалом застроят современными кварталами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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