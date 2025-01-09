Мэр избавится от «депрессивных» деревьев в Тюмени

В Тюмени будут вырубать старые и сажать новые деревья
Максим Афанасьев планирует видоизменить зеленый каркас Тюмени, в частности, вырубить часть деревьев и посадить новые. Об этом глава города сообщил на пресс-конференции с редакторами региональных СМИ.
«В городе важен зеленый каркас. Сейчас нет эстетики. Депрессивно все как-то: тополя, кривые клены. Нужно сажать хорошие крупномеры. В общем, с зеленкой будем работать», — поделился планами мэр.
Ранее Афанасьев рассказал и о других преобразованиях в Тюмени. В течения пяти лет облагородят Городищенский лог, а район за железнодорожным вокзалом застроят современными кварталами.
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