В Нижнекамске приняты меры безопасности на промышленных предприятиях

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На промышленных предприятиях Нижнекамска усилены меры безопасности
На промышленных предприятиях Нижнекамска усилены меры безопасности Фото:

В Нижнекамске усилены меры безопасности на промышленных предприятиях. Как сообщает мэрия города, осуществляется контроль за воздушным пространством.

«Для обеспечения безопасности в промышленной зоне Нижнекамска осуществляется контроль за воздушным пространством», — заявили в мэрии Нижнекамска. Сообщение опубликовано на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Также приняты все необходимые меры для защиты работников. Сотрудники промышленных предприятий следуют четким инструкциям службы безопасности.

Ранее аэропорт в Нижнекамске установил временные ограничения на обслуживание воздушных судов. Об этом проинформировал представитель Росавиации Артем Кореняко.

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В Нижнекамске усилены меры безопасности на промышленных предприятиях. Как сообщает мэрия города, осуществляется контроль за воздушным пространством. «Для обеспечения безопасности в промышленной зоне Нижнекамска осуществляется контроль за воздушным пространством», — заявили в мэрии Нижнекамска. Сообщение опубликовано на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Также приняты все необходимые меры для защиты работников. Сотрудники промышленных предприятий следуют четким инструкциям службы безопасности. Ранее аэропорт в Нижнекамске установил временные ограничения на обслуживание воздушных судов. Об этом проинформировал представитель Росавиации Артем Кореняко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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