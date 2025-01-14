В Нижнекамске приняты меры безопасности на промышленных предприятиях

В Нижнекамске усилены меры безопасности на промышленных предприятиях. Как сообщает мэрия города, осуществляется контроль за воздушным пространством.
«Для обеспечения безопасности в промышленной зоне Нижнекамска осуществляется контроль за воздушным пространством», — заявили в мэрии Нижнекамска. Сообщение опубликовано на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Также приняты все необходимые меры для защиты работников. Сотрудники промышленных предприятий следуют четким инструкциям службы безопасности.
Ранее аэропорт в Нижнекамске установил временные ограничения на обслуживание воздушных судов. Об этом проинформировал представитель Росавиации Артем Кореняко.
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