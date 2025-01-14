14 января 2025

Крупный пожар произошел ночью на Ямале. Фото

В Муравленко горит пункт приема металлолома
© Служба новостей «URA.RU»
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В Муравленко горит нежилой бокс (архивное фото)
В Муравленко горит нежилой бокс (архивное фото) Фото:

В Муравленко (ЯНАО) утром 15 января произошел крупный пожар в нежилом техническом боксе. Об этом сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС.

«В 6:55 в пожарно-спасательную часть Муравленко поступило сообщение о возгорании бокса по улице Ямальская, 46. В 7:54 пожар был локализован на площади 450 квадратных метров», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Согласно данным 2ГИС, по этому адресу расположен пункт приема черных металлов. Работы по ликвидации возгорания продолжаются. Человеческих жертв нет — на момент начала пожара люди в строении отсутствовали.

В Муравленко горит нежилой бокс
В Муравленко горит нежилой бокс
Фото:
Огонь локализован на площади 450 квадратных метров
Огонь локализован на площади 450 квадратных метров
Фото:

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В Муравленко (ЯНАО) утром 15 января произошел крупный пожар в нежилом техническом боксе. Об этом сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС. «В 6:55 в пожарно-спасательную часть Муравленко поступило сообщение о возгорании бокса по улице Ямальская, 46. В 7:54 пожар был локализован на площади 450 квадратных метров», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.  Согласно данным 2ГИС, по этому адресу расположен пункт приема черных металлов. Работы по ликвидации возгорания продолжаются. Человеческих жертв нет — на момент начала пожара люди в строении отсутствовали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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