«Они что, невидимые?»: жители ЯНАО не могут найти талоны для записи к врачам

Жители Ноябрьска (ЯНАО) бунтуют против «нововведений» — они недовольны записью через электронного помощника в колл-центре, а попасть к реальным специалистам не могут из-за нехватки талонов. О проблемах в сфере местного здравоохранения граждане сообщают в соцсетях.
«Как записываться к врачам, если с 7:29 до 7:40 даже при постоянном обновлении страницы приложения „К врачу“ не высвечивается ни одного талона? Звоню в колл-центр, так там со мной общается виртуальный консультант. Может и лечиться у виртуальных врачей? Достали ваши нововведения», — сообщили в группе «Злой ноябрянин» в VK.
В комментариях к посту жители Ноябрьска, столкнувшиеся с подобной проблемой, пишут, что талонов к врачам нет, либо они невидимые. «Сегодня с 7:25 до 7:45 обновляла — не было талонов. Дозвонилась в детскую поликлинику, сказали, что были талоны в 7:30 — значит, вы не успели. Когда выкладывают талоны — они что, невидимые? Интересует запись к офтальмологу детскому, ни одного талона не высвечивается», — написала Мика Гапарова.
Корреспондент URA.RU обратился к руководству Ноябрьской центральной городской больницы. Там сообщили, что системы для записи к врачу работают без сбоев.
«Действительно после праздников люди активнее записываются и быстро разбирают талоны. При этом работает электронный лист ожидания, если не удалось „поймать“ талончик, можно встать в лист ожидания к конкретному врачу и при появлении свободного слота, система автоматически предложит запись», — сообщил представитель больницы.
Ранее URA.RU сообщало, что родители из Ноябрьска (ЯНАО) не могут попасть к офтальмологу — они вынуждены сидеть с детьми в очередях часами. Возможно проблема с очередями к специалисту связана с нехваткой кадров, так как Ноябрьская центральная городская больница ищет в штат врача-офтальмолога. Кандидату готовы платить 150-309 тысяч рублей в месяц.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!