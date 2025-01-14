В Тюмени выступят известные артисты под аккомпанемент Петра Дранги

В Тюмени пройдет шоу аккордеониста Петра Дранги, в котором участие примут актеры Евгений Цыганов и Александра Урсуляк. Афиша мероприятия размещена на сайте, где состоится концерт.
«Симфония № 3 „Земля“ композитора и аккордеониста Петра Дранги в исполнении большого симфонического оркестра и хоровой капеллы Тюменской филармонии. Пролог, литературную преамбулу по произведениям русских классиков, а также, специально сочиненные современными авторами экзерсисы исполнят Евгений Цыганов, Петр Дранга, Александра Урсуляк», — говорится в афише.
Концерт состоится 1 февраля. Стоимость билетов от 1 500 до 7 000 рублей. Несмотря на то, что до шоу осталось две недели, весь зал полностью свободен, а количество проданных билетов не превышает сотни.
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