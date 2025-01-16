Полпред Жога направил телеграмму врип мэра Кургана Науменко

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога направил телеграмму в адрес временно исполняющего полномочия главы города Кургана Антона Науменко. В ней он поздравил город с получением звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщает мэрия Кургана.
«Город Курган в тяжелые годы Великой Отечественной войны производил колоссальное количество боеприпасов и вооружения, увеличив производство в 13 раз. Люди трудились круглосуточно, били рекорды, зная, что их линия фронта проходит у станка, и веря, что их труд приближает Победу», — говорится в telegram-канале «Город Курган». Полпред отметил, что этот подвиг останется в памяти поколений, вдохновляя на новые достижения.
Ранее сообщалось о преимуществах нового звания для Кургана: оно подчеркнет историческую значимость города и обеспечит такие бонусы, как установка памятной стелы, праздничные салюты и приоритет в получении федеральных субсидий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!