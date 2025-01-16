Полпред Жога направил телеграмму врип мэра Кургана Науменко

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Полпред поздравил Курган с получением нового звания
Полпред поздравил Курган с получением нового звания Фото:

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога направил телеграмму в адрес временно исполняющего полномочия главы города Кургана Антона Науменко. В ней он поздравил город с получением звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщает мэрия Кургана.

«Город Курган в тяжелые годы Великой Отечественной войны производил колоссальное количество боеприпасов и вооружения, увеличив производство в 13 раз. Люди трудились круглосуточно, били рекорды, зная, что их линия фронта проходит у станка, и веря, что их труд приближает Победу», — говорится в telegram-канале «Город Курган». Полпред отметил, что этот подвиг останется в памяти поколений, вдохновляя на новые достижения.

Ранее сообщалось о преимуществах нового звания для Кургана: оно подчеркнет историческую значимость города и обеспечит такие бонусы, как установка памятной стелы, праздничные салюты и приоритет в получении федеральных субсидий.

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Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога направил телеграмму в адрес временно исполняющего полномочия главы города Кургана Антона Науменко. В ней он поздравил город с получением звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщает мэрия Кургана. «Город Курган в тяжелые годы Великой Отечественной войны производил колоссальное количество боеприпасов и вооружения, увеличив производство в 13 раз. Люди трудились круглосуточно, били рекорды, зная, что их линия фронта проходит у станка, и веря, что их труд приближает Победу», — говорится в telegram-канале «Город Курган». Полпред отметил, что этот подвиг останется в памяти поколений, вдохновляя на новые достижения. Ранее сообщалось о преимуществах нового звания для Кургана: оно подчеркнет историческую значимость города и обеспечит такие бонусы, как установка памятной стелы, праздничные салюты и приоритет в получении федеральных субсидий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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