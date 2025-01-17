В Тюмени стоимость аренды жилья за год подскочила на 16%. Самые дорогие и роскошные варианты доходят в цене до 140 тысяч рублей в месяц. А бюджетные, с разбитым унитазом и отвалившейся плиткой, начинаются от десяти тысяч. О том, где находятся и сколько стоят самые дешевые квартиры, — в подборке URA.RU. Данные взяты с сайта бесплатных объявлений.
Самая бюджетная квартира стоимостью десять тысяч рублей в месяц находится на улице Олимпийской. В квартире — одна комната, общая площадь жилья — 18 квадратных метров. В единственной комнате есть раскладушка с матрасом. Холодильник и импровизированная кухня организованы на балконе. В санузле имеются унитаз и раковина, душ отсутствует.
На этой же улице дороже на тысячу рублей сдают аналогичную квартиру-студию. Здесь, в отличие от предыдущего жилья, имеются ванна и бытовая техника. Прямо посреди комнаты стоит стиральная машина.
За 11 500 рублей сдают квартиру-студию на улице Энергетиков. Общая площадь жилья — 13,9 квадратного метра. Для большего уюта там наклеены обои с изображением камина. В комнате сразу два спальных места, имеется стиральная машина, а вот душевой — нет.
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