Места безопасных купелей для Крещения в Москве, Петербурге и на Урале

В день Крещения Господня — один из важнейших праздников в Православной Церкви — 19 января по всей России будут доступны многочисленные купели для Крещенских купаний. В частности, в Москве подготовлено 42 иордани, в Санкт-Петербурге — 16, а в Свердловской области — 82. При этом главное управление МЧС России предупреждает россиян, что купание в ледяной воде раз в год может представлять серьезный стресс для организма. В каких регионах оборудованы безопасные места для Крещенских купаний — в материале URA.RU.
Москва
В столице России подготовили 42 иордани в честь Крещения. Семь из них расположены в городских парках: парк «Северное Тушино», зона отдыха «Левобережье», парк «Фили» рядом с поисково-спасательной станцией «Кунцево», Воронцовский парк, ландшафтный парк «Митино» и музей-заповедник «Царицыно». Посетить их можно будет в течение суток, начиная с 18:00 18 января до 18:00 19 января.
Купели для крещенских купаний будут организованы во всех административных округах Москвы, за исключением Центрального и Юго-Восточного. Информацию о расположении купелей можно найти на карте проекта «Зима в Москве». Для этого необходимо в разделе «Тип площадки» на карте выбрать пункт «Места для крещенских купаний». Купание разрешено исключительно в указанных местах.
Санкт-Петербург
В список мест, предназначенных для проведения крещенских купаний в Санкт-Петербурге, вошли 16 локаций. На указанных площадках будут дежурить спасательные службы.
Василеостровский район
- Набережная Лейтенанта Шмидта, д. 27/2.
Выборгский район
- Никольская улица, д. 13 (озеро Среднее Суздальское, храм Спаса Нерукотворного Образа).
- Большая Озерная улица, д. 84 (озеро Среднее Суздальское, храм Святого Александра Невского).
Колпинский район
- Поселок Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе, д. 44 (река Нева, Церковь Святого благоверного великого князя Александра Невского).
- Город Колпино, улица Пролетарская, д. 2 (река Ижора, Свято-Троицкий собор).
Красносельский район
- Старо-Паново, улица Набережная, д. 45, часовня-купель в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник».
Кронштадтский район
- Город Кронштадт, Тулонская аллея, д. 7 (городской пляж, Финский залив).
Курортный район
- Город Сестрорецк, Петровская набережная, д. 1 (озеро Сестрорецкий Разлив, храм святых апостолов Петра и Павла).
- Поселок Песочный, улица Мельничная, д. 32 (купель возле Часовни Преподобного Серафима Саровского).
Петроградский район
- Заячий остров, прибрежный участок у Петропавловской крепости.
Петродворцовый район
- Поселок Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д. 115 (Знаменка, пруд, храм святых Апостолов Петра и Павла).
- Поселок Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д. 15 (пруд, Свято-Троицкая Приморская Сергиева Пустынь).
- Город Петергоф, улица Чайковского, д. 13 (пруд, храм святого страстотерпца цесаревича Алексия).
Пушкинский район
- Город Пушкин, Софийский бульвар, д. 3 (Колонистский пруд, собор святой великомученицы Екатерины).
- Поселок Шушары, Детскосельский проспект, ул. Центральная, участок 34 (юго-западнее дома 13А).
Фрунзенский район
- Южное шоссе, д. 57, корп. 2 (парк «Героев пожарных»).
Другие регионы
- В Свердловской области будет оборудовано 82 купели для традиционного крещенского купания. Однако, по данным Главного управления МЧС России по региону, число иорданей может увеличиться, так как некоторые муниципалитеты еще не представили свои заявки.
- В Челябинской области обустроят 50 купелей для купания. Они будут расположены в 33 муниципальных образованиях на 39 водоемах.
- В Курганской области на 19 января запланировано открытие 30 прорубей в 18 муниципальных образованиях.
- В Перми для крещенских купаний подготовят три официальных места, которые расположены в Свердловском и Мотовилихинском районах.
- В Ханты-Мансийском автономном округе к этому же дню оборудуют более 50 купелей, из которых семь находятся в Сургуте, а по три в Нижневартовске и Ханты-Мансийске.
- На Ямале в различных городах и поселках будет создано 27 мест для купания.
Правила купания в проруби
Регулярное занятие моржеванием благоприятно влияет на здоровье человека, в то время как купание в проруби один раз в год может оказаться серьезным стрессом для организма. МЧС России напоминает о необходимости соблюдения следующих правил при купании в проруби на Крещение:
- Купаться следует только в специально оборудованных местах у берега, где присутствуют спасатели.
- Перед тем как окунуться в холодную воду, рекомендуется провести разминку или сделать небольшую пробежку для разогрева.
- Подходить к проруби нужно в нескользящей, удобной обуви, которая легко снимается. Желательно использовать ботинки или шерстяные носки, а также можно надеть специальные резиновые тапочки для защиты от острых предметов и скольжения на льду.
- Обязательно проверьте, чтобы лестница для спуска в прорубь была надежной. Рекомендуется использовать толстую веревку с узлами для подстраховки, один конец которой должен быть надежно закреплен на берегу.
- Окунаться следует не глубже шеи, избегая погружения головы, чтобы предотвратить рефлекторное сужение сосудов головного мозга.
- В воду следует входить быстро до достижения нужной глубины, избегая плавания, и помнить о нормальном учащении дыхания от холода.
- Не следует задерживаться в проруби более одной минуты, чтобы избежать переохлаждения.
- Следите за тем, чтобы не опускаться под углом и не смещаться к краям льда.
- Если вы купаетесь с ребенком, контролируйте его поведение, чтобы предотвратить панику и несчастные случаи.
- При выходе из проруби используйте сухое полотенце или снег для удержания поручней и помощи при подъеме.
- После купания необходимо тщательно вытереться и одеться в сухую одежду.
Погода на Крещение
На территории всей европейской части России на Крещение, 19 января, ожидается потепление. В связи с этим лед истончится и выходить на него будет очень опасно, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео», рассказал, что на большей части центральной зоны европейской части России, от Пскова до Казани, в ночь на Крещение ожидается температура около нуля, возможно даже до +3 градусов. В районе средней Волги прогнозируется понижение температуры до -3 градусов. На Урале также не предвидится значительного снижения температуры. В таких городах, как Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Магнитогорск и Оренбург, в крещенскую ночь ожидаются легкие морозы в пределах от -1 до -6 градусов. Что касается Сибири, здесь также не стоит ожидать сильного похолодания: температура будет колебаться от -10 до -15 градусов.
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