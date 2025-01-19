19 января 2025

На Тюмень надвигаются 25-градусные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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21 и 22 января прогнозируется сильный ветер порывами 12-15 м/с
21 и 22 января прогнозируется сильный ветер порывами 12-15 м/с Фото:

В Тюмени ночью 23 января похолодает до -25 градусов. Об этом сообщается на сайте метеосервиса Gismeteo. 21 и 22 января прогнозируется сильный ветер порывами 12-15 м/с.

«В Тюмени 21 января днем температура воздуха составит -4 градуса, ночью опустится до -23 градусов. Пасмурно, снег. 22 января ожидаются порывы ветра 15 м/с. 23 января ночью похолодает до -25 градусов», — указано на сайте.

В выходные 25 и 26 января потеплеет до -8. На протяжении недели с 20 по 22 января будет идти снег.

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В Тюмени ночью 23 января похолодает до -25 градусов. Об этом сообщается на сайте метеосервиса Gismeteo. 21 и 22 января прогнозируется сильный ветер порывами 12-15 м/с. «В Тюмени 21 января днем температура воздуха составит -4 градуса, ночью опустится до -23 градусов. Пасмурно, снег. 22 января ожидаются порывы ветра 15 м/с. 23 января ночью похолодает до -25 градусов», — указано на сайте. В выходные 25 и 26 января потеплеет до -8. На протяжении недели с 20 по 22 января будет идти снег.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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