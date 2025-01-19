В Тюмени рухнули цены на айфоны

В тюменских магазинах в цене упали айфоны 16 модели. В среднем смартфоны стали дешевле на 25%. Данные о ценах взяты с сайтов местных магазинов.
«iPhone 16.Объем памяти — 128 ГБ. Цена: 85 990 рублей», — такая цена указана на сайте одного из тюменских магазинов.
При этом в середине октября, когда новую модель смартфона только привезли в Тюмень, минимальная стоимость составляла 117 тысяч рублей. Максимальная стоимость на айфон 16 тогда доходила до 270 000 рублей. В январе 2025 год самый дорогой смартфон стоит 179 990 рублей.
Консультанты магазинов снижение цены связывают с устоявшимся курсом доллара и пониженным спросом. «Сейчас смартфоны все в наличии и особого ажиотажа уже нет. В сентябре он был дороже из-за того, что недавно был его мировой релиз и к покупателям он поступал по предзаказу. И курс тогда отличался», — рассказал один из сотрудников тюменского магазина по продаже техники.
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