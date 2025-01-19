В управделами правительства ЯНАО сокращают должности

В ЯНАО сократят количество сотрудников в Производственно-техническом объединении управления делами. Об уменьшении штата сообщили в постановлении, опубликованном на сайте окружного правительства.
«В пункте №3 постановления правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 декабря 2018 года № 1442-П „О государственном учреждении „Производственно-техническое объединение управления делами правительства Ямало-Ненецкого автономного округа“ слова „1031 единицы“ заменить словами „1027 единиц“. Настоящее постановление вступает в силу с 18 февраля 2025 года“, — указано в постановлении об уменьшении предельной штатной численности ГУ „ПТО УД ЯНАО“ на сайте правительства.
По сообщению пресс-службы губернатора, постановление предусматривает сокращение предельной штатной численности на четыре единицы, которые сейчас являются вакантными. Данные изменения не коснутся действующих сотрудников ведомства.
URA.RU сообщало, что в окружном парламенте Ямало-ненецкого АО готовятся к уменьшению числа народных избранников, получающих зарплату за депутатскую деятельность. Об этом агентству сообщили несколько источников в политических кругах региона.
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