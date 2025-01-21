В Кургане школьники останутся дома из-за жуткого мороза

В Кургане стоит мороз -24 градуса и ветер, поэтому занятиях в школах с 1 по 4 классы первой смены в очной форме отменяются. Об этом сообщили представители мэрии.
«В связи с низкой температурой воздуха занятия в городских школах с 1 по 4 классы первой смены в очной форме отменяются. Уроки будут проводиться в режиме онлайн», — сообщается в telegram-канале «Город Курган». При этом, ощущается холод как -34 градуса.
Ранее в МЧС жителям Курганской области советовали отказаться от поездок за пределы населенных пунктов и соблюдать осторожность при передвижении. На некоторых дорогах образовался гололед.
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