21 января 2025

В Кургане школьники останутся дома из-за жуткого мороза

© Служба новостей «URA.RU»
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Младшие школьники будут сидеть дома
Младшие школьники будут сидеть дома Фото:

В Кургане стоит мороз -24 градуса и ветер, поэтому занятиях в школах с 1 по 4 классы первой смены в очной форме отменяются. Об этом сообщили представители мэрии.

«В связи с низкой температурой воздуха занятия в городских школах с 1 по 4 классы первой смены в очной форме отменяются. Уроки будут проводиться в режиме онлайн», — сообщается в telegram-канале «Город Курган». При этом, ощущается холод как -34 градуса.

Ранее в МЧС жителям Курганской области советовали отказаться от поездок за пределы населенных пунктов и соблюдать осторожность при передвижении. На некоторых дорогах образовался гололед.

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В Кургане стоит мороз -24 градуса и ветер, поэтому занятиях в школах с 1 по 4 классы первой смены в очной форме отменяются. Об этом сообщили представители мэрии. «В связи с низкой температурой воздуха занятия в городских школах с 1 по 4 классы первой смены в очной форме отменяются. Уроки будут проводиться в режиме онлайн», — сообщается в telegram-канале «Город Курган». При этом, ощущается холод как -34 градуса. Ранее в МЧС жителям Курганской области советовали отказаться от поездок за пределы населенных пунктов и соблюдать осторожность при передвижении. На некоторых дорогах образовался гололед.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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