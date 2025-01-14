Приставы подтвердили банкротство Блиновской

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд признал Блиновскую банкротом
Суд признал Блиновскую банкротом Фото:

Исполнительное производство в отношении блогера Елены Блиновской, известной как «королева марафонов», было завершено после признания ее банкротом. Об этом сообщили в пресс-службе главного межрегионального управления ФССП РФ. 

«Пресс-служба ГМУ ФССП России сообщает, что в ноябре 2024 года Арбитражный суд Москвы признал должницу банкротом», — говорится в заявлении ведомства, которое находится в распоряжении РИА Новости. В соответствии с решением суда, исполнительное производство завершено на основании подпункта 7 пункта 1 статьи 47 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

В рамках банкротства была открыта процедура реализации имущества Блиновской, и исполнительный документ был направлен конкурсному управляющему. Хотя сумма неисполненных обязательств не уточняется, Федеральная налоговая служба является основным кредитором блогера.

В конце ноября 2024 года было принято решение о прекращении исполнительного производства, направленного на взыскание с блогера Елены Блиновской более 1,1 миллиарда рублей налогов. Эта информация содержится в официальных документах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Исполнительное производство в отношении блогера Елены Блиновской, известной как «королева марафонов», было завершено после признания ее банкротом. Об этом сообщили в пресс-службе главного межрегионального управления ФССП РФ.  «Пресс-служба ГМУ ФССП России сообщает, что в ноябре 2024 года Арбитражный суд Москвы признал должницу банкротом», — говорится в заявлении ведомства, которое находится в распоряжении РИА Новости. В соответствии с решением суда, исполнительное производство завершено на основании подпункта 7 пункта 1 статьи 47 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». В рамках банкротства была открыта процедура реализации имущества Блиновской, и исполнительный документ был направлен конкурсному управляющему. Хотя сумма неисполненных обязательств не уточняется, Федеральная налоговая служба является основным кредитором блогера. В конце ноября 2024 года было принято решение о прекращении исполнительного производства, направленного на взыскание с блогера Елены Блиновской более 1,1 миллиарда рублей налогов. Эта информация содержится в официальных документах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...