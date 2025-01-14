Приставы подтвердили банкротство Блиновской

Исполнительное производство в отношении блогера Елены Блиновской, известной как «королева марафонов», было завершено после признания ее банкротом. Об этом сообщили в пресс-службе главного межрегионального управления ФССП РФ.
«Пресс-служба ГМУ ФССП России сообщает, что в ноябре 2024 года Арбитражный суд Москвы признал должницу банкротом», — говорится в заявлении ведомства, которое находится в распоряжении РИА Новости. В соответствии с решением суда, исполнительное производство завершено на основании подпункта 7 пункта 1 статьи 47 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
В рамках банкротства была открыта процедура реализации имущества Блиновской, и исполнительный документ был направлен конкурсному управляющему. Хотя сумма неисполненных обязательств не уточняется, Федеральная налоговая служба является основным кредитором блогера.
В конце ноября 2024 года было принято решение о прекращении исполнительного производства, направленного на взыскание с блогера Елены Блиновской более 1,1 миллиарда рублей налогов. Эта информация содержится в официальных документах.
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