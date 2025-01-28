28 января 2025

В курганском округе пчелы помогают судье Можарцеву отвлечься от работы

Курганский судья завел пчел, чтобы отвлечься от работы
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганский судья отдыхает от работы на пасеке
Курганский судья отдыхает от работы на пасеке Фото:

Председатель Сафакулевского районного суда Курганской области Игорь Можарцев рассказал, как отдыхает от работы. Мужчине помогает отрешиться от дел уход за пчелами. Об этом URA.RU узнало из интервью судьи.

«Когда я занимаюсь с ульями, то ни о чем не думаю — мозг полностью отдыхает», — сообщил Можарцев в интервью местной школьной газете «Зеркало». Судья признается, что занимается пчелами для души, хотя для этого у него не так много свободного времени.

Судья рассказал также о другом своем хобби. Им с детства являются шахматы. Игра заставляет включаться и работать мозг, оценивать действия. Стратегическое мышление помогает Можарцеву не только в игре, но и в жизни.

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Председатель Сафакулевского районного суда Курганской области Игорь Можарцев рассказал, как отдыхает от работы. Мужчине помогает отрешиться от дел уход за пчелами. Об этом URA.RU узнало из интервью судьи. «Когда я занимаюсь с ульями, то ни о чем не думаю — мозг полностью отдыхает», — сообщил Можарцев в интервью местной школьной газете «Зеркало». Судья признается, что занимается пчелами для души, хотя для этого у него не так много свободного времени. Судья рассказал также о другом своем хобби. Им с детства являются шахматы. Игра заставляет включаться и работать мозг, оценивать действия. Стратегическое мышление помогает Можарцеву не только в игре, но и в жизни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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