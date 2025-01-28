В курганском округе пчелы помогают судье Можарцеву отвлечься от работы

Председатель Сафакулевского районного суда Курганской области Игорь Можарцев рассказал, как отдыхает от работы. Мужчине помогает отрешиться от дел уход за пчелами. Об этом URA.RU узнало из интервью судьи.
«Когда я занимаюсь с ульями, то ни о чем не думаю — мозг полностью отдыхает», — сообщил Можарцев в интервью местной школьной газете «Зеркало». Судья признается, что занимается пчелами для души, хотя для этого у него не так много свободного времени.
Судья рассказал также о другом своем хобби. Им с детства являются шахматы. Игра заставляет включаться и работать мозг, оценивать действия. Стратегическое мышление помогает Можарцеву не только в игре, но и в жизни.
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