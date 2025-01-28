28 января 2025

«Квест для пациента»: жители ЯНАО потеряли онколога в районной больнице

Пациенты ищут кабинет врача по всей больнице в Надыме
© Служба новостей «URA.RU»
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Пациенты растерялись в больнице Надыма
Пациенты растерялись в больнице Надыма Фото:

Жители Надыма (ЯНАО) пожаловались на местную ЦРБ из-за «переезда» врачей. Пациенты сообщили в социальных сетях, что не смогли найти указатели или обозначения нового кабинета, в котором сидят специалисты-онкологи.

«Теперь в нашей ЦРБ очередной квест — найди онколога. Врачи переехали. Чтобы найти кабинет, пришлось спрашивать нескольких людей: регистратора, охранника, сторожа, зашли в КТ, потом еще в один кабинет и наконец — вот: на белой двери бумажка с названием врача. Нет никаких указателей, в регистратуре внятно сказать, где онколог, не могут», — сообщили в группе «Злой и добрый надымчанин» в VK.

Сотрудник Надымской ЦРБ поблагодарил анонимного автора в комментариях. «Благодарим вас за неравнодушие и внимательность. Вся необходимая навигация уже размещена в холле стационара и по всем путям следования», — сообщила Надымская центральная районная больница.

Другая жительница Надыма сообщила, что это не первый случай, когда в больнице пропадают врачи и даже кабинеты. «В регистратуре мало что могут рассказать. Они даже не знали, что у них есть кабинет физиолечения, но я его нашла», — утверждает горожанка.

Проблемы с доступностью медицинских услуг и недостаточной информацией о расположении кабинетов в Надымской ЦРБ напоминают ситуацию в Ноябрьске (ЯНАО), где жители сталкиваются с трудностями при попытках записи к врачам через электронные системы и нехваткой талонов. В обоих случаях, несмотря на различные причины, результат одинаков — пациенты не могут попасть к специалистам.

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Жители Надыма (ЯНАО) пожаловались на местную ЦРБ из-за «переезда» врачей. Пациенты сообщили в социальных сетях, что не смогли найти указатели или обозначения нового кабинета, в котором сидят специалисты-онкологи. «Теперь в нашей ЦРБ очередной квест — найди онколога. Врачи переехали. Чтобы найти кабинет, пришлось спрашивать нескольких людей: регистратора, охранника, сторожа, зашли в КТ, потом еще в один кабинет и наконец — вот: на белой двери бумажка с названием врача. Нет никаких указателей, в регистратуре внятно сказать, где онколог, не могут», — сообщили в группе «Злой и добрый надымчанин» в VK. Сотрудник Надымской ЦРБ поблагодарил анонимного автора в комментариях. «Благодарим вас за неравнодушие и внимательность. Вся необходимая навигация уже размещена в холле стационара и по всем путям следования», — сообщила Надымская центральная районная больница. Другая жительница Надыма сообщила, что это не первый случай, когда в больнице пропадают врачи и даже кабинеты. «В регистратуре мало что могут рассказать. Они даже не знали, что у них есть кабинет физиолечения, но я его нашла», — утверждает горожанка. Проблемы с доступностью медицинских услуг и недостаточной информацией о расположении кабинетов в Надымской ЦРБ напоминают ситуацию в Ноябрьске (ЯНАО), где жители сталкиваются с трудностями при попытках записи к врачам через электронные системы и нехваткой талонов. В обоих случаях, несмотря на различные причины, результат одинаков — пациенты не могут попасть к специалистам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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