В Тюмени откроется новый ресторан от владельцев Chicko, но без Ларисы Невидайло

06 февраля 2025 в 14:31 Размер текста - 17 +

Открытие ресторана Chicko запомнилось большими очередями Фото: Денис Моргунов © URA.RU Франчайзинговая компания Rest Me планирует запустить в Тюмени новую сеть ресторанов «Хинкальцы». Компания зашла в тюменский общепит летом 2023 года, открыв ресторан корейского стрит-фуда Chicko совместно с Ларисой Невидайло. Однако в новом проекте Rest Me решила обойтись без помощи тюменского ресторатора. Об этом редакции рассказала помощница Ларисы Невидайло. «Rest Me — автономная организация с собственной стратегией развития, и они самостоятельно приняли решение об открытии нового ресторана в Тюмени. Коллаборация для открытия Chicko была разовой акцией, разговоров о дальнейшем сотрудничестве не было», — поделилась помощница тюменского ресторатора. Ранее URA.RU писало, что основательница сети тюменских ресторанов попала в журнал Forbes. В октябрьском выпуске про Тюменскую область рассказали о ресторанной сети «Максим».

