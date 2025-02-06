Возвращение военнопленных, отчет Романова и крах надежд силовиков: события дня в ЯНАО

Северные надбавки федеральные служащие ЯНАО будут ждать еще два года
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Дмитрий Погорелый: федеральным служащим не стоит надеяться на северные надбавки в ближайшее время
Дмитрий Погорелый: федеральным служащим не стоит надеяться на северные надбавки в ближайшее время Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заслушал доклад мэра Ноябрьска Алексея Романова о борьбе со снегом и подготовке к юбилею. В то же время мэр Салехарда Титовский обещал жителям масштабный парад военной техники, а депутат Госдумы Дмитрий Погорелый заявил, что на решение вопроса о северных надбавках с первого дня службы потребуется еще два года. В результате обмена военнопленных с Украиной, в РФ вернулись трое ямальцев. Об этих и других событиях — в материале URA.RU.

Данный перечень событий не является исчерпывающим. С полной картиной дня можно ознакомиться на сайте URA.RU.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заслушал доклад мэра Ноябрьска Алексея Романова о борьбе со снегом и подготовке к юбилею. В то же время мэр Салехарда Титовский обещал жителям масштабный парад военной техники, а депутат Госдумы Дмитрий Погорелый заявил, что на решение вопроса о северных надбавках с первого дня службы потребуется еще два года. В результате обмена военнопленных с Украиной, в РФ вернулись трое ямальцев. Об этих и других событиях — в материале URA.RU. Данный перечень событий не является исчерпывающим. С полной картиной дня можно ознакомиться на сайте URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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