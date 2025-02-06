Возвращение военнопленных, отчет Романова и крах надежд силовиков: события дня в ЯНАО

Дмитрий Погорелый: федеральным служащим не стоит надеяться на северные надбавки в ближайшее время
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заслушал доклад мэра Ноябрьска Алексея Романова о борьбе со снегом и подготовке к юбилею. В то же время мэр Салехарда Титовский обещал жителям масштабный парад военной техники, а депутат Госдумы Дмитрий Погорелый заявил, что на решение вопроса о северных надбавках с первого дня службы потребуется еще два года. В результате обмена военнопленных с Украиной, в РФ вернулись трое ямальцев. Об этих и других событиях — в материале URA.RU.
- Артюхов провел рабочую встречу с Романовым в Салехарде. Начали с вопроса об уборке снега — мэр заверил губернатора, что обстановка в городе стабилизировалась, и сообщил о готовящихся праздничных мероприятиях.
- Погорелый на пресс-конференции сообщил журналисту URA.RU в какой стадии находится решение вопроса о северных надбавках федеральным служащим с первого дня работы. По его словам, федеральным властям потребуется еще два года для решения вопроса.
- Замгубернатора ЯНАО по вопросам внутренней политики Сергей Климентьев ходит на работу в гипсе из-за спортивной травмы. Он повредил руку, играя в хоккей.
- Мэр Салехарда Алексей Титовский обещал удивить жителей масштабным парадом военной техники. Колонна из 12 единиц пройдет по улицам окружной столицы 9 Мая.
- В то же время салехардцы обеспокоены растущими тарифами на электроэнергию. Жителям частных домов приходят огромные счета, а городские власти делают все, чтобы упростить им переход на газ.
- В Пуровском районе строители приступили к чистовой отделке нового детского медцентра. По словам Артюхова, он заменит два старых деревянных корпуса.
- "Газпром" продолжает избавляться от непрофильных активов. Уже несколько лет продается база отдыха на реке Пур.
- Отдаленное село оказалось отрезано от "Большой земли", жители опасались остаться без продуктов. Улучшение погоды позволило поднять в воздух вертолет, который доставил им все необходимое.
- Из плена ВСУ освободили троих ямальцев. Все они проживают в Салехарде.
- В Новом Уренгое на сутки задерживается вылет самолета до Екатеринбурга. Между тем, погода на Ямале будет ухудшаться, в некоторых районах сила ветра достигнет 10 баллов.
Данный перечень событий не является исчерпывающим. С полной картиной дня можно ознакомиться на сайте URA.RU.
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