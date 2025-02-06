Авиарейс из Нового Уренгоя в Екатеринбург перенесли на следующий день

Рейс № WZ-1022 из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Екатеринбург задерживается из-за причин, связанных с авиакомпанией. Планируемое время вылета — 7 февраля в 08:00, сообщает городской департамент общественной безопасности и гражданской защиты.
«Изменение расписания связано с непредвиденными обстоятельствами, которые возникли у авиаперевозчика», — сообщили в ЕДДС. Планировалось осуществить рейс 6 февраля в 16:30.
Пассажирам рейса рекомендуется заранее связаться с представителями авиакомпании для уточнения деталей перелета и возможности получения компенсации за неудобства. Ранее URA.RU сообщало о том, что днем ранее регулярный рейс Новый Уренгой — Уфа задерживался из-за технической неисправности воздушного судна авиакомпании.
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