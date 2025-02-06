Авиарейс из Нового Уренгоя в Екатеринбург перенесли на следующий день

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Ситуация повторилась - днем ранее отменили рейс в Уфу, архивное фото
Ситуация повторилась - днем ранее отменили рейс в Уфу, архивное фото Фото:

Рейс № WZ-1022 из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Екатеринбург задерживается из-за причин, связанных с авиакомпанией. Планируемое время вылета — 7 февраля в 08:00, сообщает городской департамент общественной безопасности и гражданской защиты.

«Изменение расписания связано с непредвиденными обстоятельствами, которые возникли у авиаперевозчика», — сообщили в ЕДДС. Планировалось осуществить рейс 6 февраля в 16:30.

Пассажирам рейса рекомендуется заранее связаться с представителями авиакомпании для уточнения деталей перелета и возможности получения компенсации за неудобства. Ранее URA.RU сообщало о том, что днем ранее регулярный рейс Новый Уренгой — Уфа задерживался из-за технической неисправности воздушного судна авиакомпании.

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Рейс № WZ-1022 из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Екатеринбург задерживается из-за причин, связанных с авиакомпанией. Планируемое время вылета — 7 февраля в 08:00, сообщает городской департамент общественной безопасности и гражданской защиты. «Изменение расписания связано с непредвиденными обстоятельствами, которые возникли у авиаперевозчика», — сообщили в ЕДДС. Планировалось осуществить рейс 6 февраля в 16:30. Пассажирам рейса рекомендуется заранее связаться с представителями авиакомпании для уточнения деталей перелета и возможности получения компенсации за неудобства. Ранее URA.RU сообщало о том, что днем ранее регулярный рейс Новый Уренгой — Уфа задерживался из-за технической неисправности воздушного судна авиакомпании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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