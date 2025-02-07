Курганский завод проведет праздник на Голубых озерах

1 марта жители Кургана и сотрудники предприятия «Курганстальмост» вместе с семьями соберутся на традиционном мероприятии «Баня», которое пройдет на Голубых озерах. Особенностью этого года станет конкурс «Костюмы народов мира», участие в котором требует предварительной регистрации и подготовки костюма из не менее чем пяти предметов.
«В этом году мы решили добавить немного интернациональной изюминки в нашу программу, поэтому организуем конкурс „Костюмы народов мира“. Это будет отличная возможность для каждого проявить креативность и познакомиться с культурами разных стран», — сообщает организатор мероприятия «Курганстальмост» на странице в соцсети «ВКонтакте». Важно, что желающим поучаствовать необходимо зарегистрироваться в отделе делопроизводства и организационной работы до 26 февраля.
Помимо конкурса костюмов, программа празднования включает в себя различные развлекательные активности: от игровых программ для детей и взрослых до «Шоу купальщиков» и выставки-продажи «Ярмарка-мастеров». Также всех участников ждет вкусное угощение, что делает этот день особенно привлекательным для семейного отдыха.
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