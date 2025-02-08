Самые угоняемые автомобили в Тюменской области

В Тюменской области по итогам 2024 года число угонов автомобилей сократилось на 35,8%, а самыми угоняемыми автомобилями стали марки ВАЗ и Daewoo Nexia. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД региона.
«В 2024 году было зарегистрировано 134 преступления, связанных с угоном транспортных средств. Это ниже, чем в 2023 году, на 35,8%. Наиболее угоняемыми автомобилями являются марки ВАЗ и Daewoo Nexia», — сообщили в ведомстве изданию РБК Тюмень.
Всего, по данным правоохранителей, в 2024 году зарегистрировано 134 угона авто, из них раскрыто — 118. По оценке генерального директора юридической компании «Группа-А» Георгия Габолаева, преступниками интересны автомобили Toyota Camry, RAV4 из-за высокого спроса на запчасти. Легко сбыть автоугонщикам бюджетные Hyundai Solaris, Kia Rio, а Lada Granta и Vesta угоняют из-за низкого уровня защиты.
В 2024 году в Тюменской области, помимо снижения числа угонов автомобилей, наблюдался рост популярности автомобилей с пробегом, особенно марок Toyota и ВАЗ. Осенью 2024 года самой популярной маркой европейских автомобилей с пробегом стала BMW. На втором месте расположился Mercedes-Benz, а замыкает тройку лидеров Volkswagen.
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