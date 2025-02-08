08 февраля 2025
07 февраля 2025

Самые угоняемые автомобили в Тюменской области

В Тюменской области на треть снизилось число автоугонов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Число угонов в 2024 году снизилось на 35,8%
Число угонов в 2024 году снизилось на 35,8% Фото:

В Тюменской области по итогам 2024 года число угонов автомобилей сократилось на 35,8%, а самыми угоняемыми автомобилями стали марки ВАЗ и Daewoo Nexia. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД региона.

«В 2024 году было зарегистрировано 134 преступления, связанных с угоном транспортных средств. Это ниже, чем в 2023 году, на 35,8%. Наиболее угоняемыми автомобилями являются марки ВАЗ и Daewoo Nexia», — сообщили в ведомстве изданию РБК Тюмень.

Всего, по данным правоохранителей, в 2024 году зарегистрировано 134 угона авто, из них раскрыто — 118. По оценке генерального директора юридической компании «Группа-А» Георгия Габолаева, преступниками интересны автомобили Toyota Camry, RAV4 из-за высокого спроса на запчасти. Легко сбыть автоугонщикам бюджетные Hyundai Solaris, Kia Rio, а Lada Granta и Vesta угоняют из-за низкого уровня защиты.

В 2024 году в Тюменской области, помимо снижения числа угонов автомобилей, наблюдался рост популярности автомобилей с пробегом, особенно марок Toyota и ВАЗ. Осенью 2024 года самой популярной маркой европейских автомобилей с пробегом стала BMW. На втором месте расположился Mercedes-Benz, а замыкает тройку лидеров Volkswagen.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области по итогам 2024 года число угонов автомобилей сократилось на 35,8%, а самыми угоняемыми автомобилями стали марки ВАЗ и Daewoo Nexia. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД региона. «В 2024 году было зарегистрировано 134 преступления, связанных с угоном транспортных средств. Это ниже, чем в 2023 году, на 35,8%. Наиболее угоняемыми автомобилями являются марки ВАЗ и Daewoo Nexia», — сообщили в ведомстве изданию РБК Тюмень. Всего, по данным правоохранителей, в 2024 году зарегистрировано 134 угона авто, из них раскрыто — 118. По оценке генерального директора юридической компании «Группа-А» Георгия Габолаева, преступниками интересны автомобили Toyota Camry, RAV4 из-за высокого спроса на запчасти. Легко сбыть автоугонщикам бюджетные Hyundai Solaris, Kia Rio, а Lada Granta и Vesta угоняют из-за низкого уровня защиты. В 2024 году в Тюменской области, помимо снижения числа угонов автомобилей, наблюдался рост популярности автомобилей с пробегом, особенно марок Toyota и ВАЗ. Осенью 2024 года самой популярной маркой европейских автомобилей с пробегом стала BMW. На втором месте расположился Mercedes-Benz, а замыкает тройку лидеров Volkswagen.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...