В Екатеринбурге рухнули продажи квартир в новостройках

В Екатеринбурге более чем на треть рухнули продажи квартир в новостройках. Спрос на покупку жилплощади в новых домах уменьшился на 37%. Это следует из исследования, которое провели аналитики с платформы «Движение.ру».
«Не прекращают наращивать объемы текущего строительства города с крупнейшими рынками недвижимости, спрос на жилье в которых, очевидно, не покрывает выпускаемые в продажу объемы, — прежде всего это касается Тюмени и Екатеринбурга, здесь накоплена значительная масса нереализованных квартир в новостройках», — цитирует исследование издание «Известия». Больше всего упал спрос в Краснодаре и Красноярске — более чем на 50%.
Согласно данным исследования, сделки стали заключать реже во многих городах-миллионниках России. В Самаре спрос упал на 46,3%, в Уфе — на 43,2%, в Новосибирске — на 41%, в Челябинске — на 39,3% и в Санкт-Петербурге — на 39%. В Москве и Нижнем Новгороде квартиры в новых домах все также пользуются высоким спросом.
