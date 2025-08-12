12 августа 2025

В Екатеринбурге рухнули продажи квартир в новостройках

В Екатеринбурге на 37% упал спрос на новое жилье
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Количество сделок сократилось на 37,5%
Количество сделок сократилось на 37,5% Фото:

В Екатеринбурге более чем на треть рухнули продажи квартир в новостройках. Спрос на покупку жилплощади в новых домах уменьшился на 37%. Это следует из исследования, которое провели аналитики с платформы «Движение.ру».

«Не прекращают наращивать объемы текущего строительства города с крупнейшими рынками недвижимости, спрос на жилье в которых, очевидно, не покрывает выпускаемые в продажу объемы, — прежде всего это касается Тюмени и Екатеринбурга, здесь накоплена значительная масса нереализованных квартир в новостройках», — цитирует исследование издание «Известия». Больше всего упал спрос в Краснодаре и Красноярске — более чем на 50%.

Согласно данным исследования, сделки стали заключать реже во многих городах-миллионниках России. В Самаре спрос упал на 46,3%, в Уфе — на 43,2%, в Новосибирске — на 41%, в Челябинске — на 39,3% и в Санкт-Петербурге — на 39%. В Москве и Нижнем Новгороде квартиры в новых домах все также пользуются высоким спросом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге более чем на треть рухнули продажи квартир в новостройках. Спрос на покупку жилплощади в новых домах уменьшился на 37%. Это следует из исследования, которое провели аналитики с платформы «Движение.ру». «Не прекращают наращивать объемы текущего строительства города с крупнейшими рынками недвижимости, спрос на жилье в которых, очевидно, не покрывает выпускаемые в продажу объемы, — прежде всего это касается Тюмени и Екатеринбурга, здесь накоплена значительная масса нереализованных квартир в новостройках», — цитирует исследование издание «Известия». Больше всего упал спрос в Краснодаре и Красноярске — более чем на 50%. Согласно данным исследования, сделки стали заключать реже во многих городах-миллионниках России. В Самаре спрос упал на 46,3%, в Уфе — на 43,2%, в Новосибирске — на 41%, в Челябинске — на 39,3% и в Санкт-Петербурге — на 39%. В Москве и Нижнем Новгороде квартиры в новых домах все также пользуются высоким спросом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...