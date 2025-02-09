09 февраля 2025
08 февраля 2025

Средняя пенсия в ЯНАО превысила 33 тысячи рублей

В ЯНАО 135 тысячам пенсионеров проиндексировали пенсии до 9,5%
© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионерам проиндексировали пенсии в 2025 году
Пенсионерам проиндексировали пенсии в 2025 году Фото:

Средний размер пенсии в ЯНАО превысил более 33 тысяч рублей благодаря индексации. По сообщению окружного отделения Социального фонда России пенсии с дополнительной индексацией получат 135 тысяч жителей.

«135 тысяч ямальских пенсионеров получат выплаты с учетом дополнительной индексации до 9,5%. С учетом индексаций средний размер пенсии в Ямало-Ненецком автономном округе достиг 33 117 рублей», — сообщили в официальном telegram-канале ОСФР по ЯНАО.

По данным сотрудников ОСФР, в январе этого года пенсии ямальцев были увеличены на 7,3% по уровню прогнозной инфляции. По решению президента РФ Владимира Путина в феврале была проведена дополнительная индексация до уровня 9,5%.

URA.RU сообщало, что 5 февраля 2025 года ямальцам перечислят страховую и социальную пенсии за февраль. Еще пенсия будет выплачиваться 13 и 21 февраля.

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Средний размер пенсии в ЯНАО превысил более 33 тысяч рублей благодаря индексации. По сообщению окружного отделения Социального фонда России пенсии с дополнительной индексацией получат 135 тысяч жителей. «135 тысяч ямальских пенсионеров получат выплаты с учетом дополнительной индексации до 9,5%. С учетом индексаций средний размер пенсии в Ямало-Ненецком автономном округе достиг 33 117 рублей», — сообщили в официальном telegram-канале ОСФР по ЯНАО. По данным сотрудников ОСФР, в январе этого года пенсии ямальцев были увеличены на 7,3% по уровню прогнозной инфляции. По решению президента РФ Владимира Путина в феврале была проведена дополнительная индексация до уровня 9,5%. URA.RU сообщало, что 5 февраля 2025 года ямальцам перечислят страховую и социальную пенсии за февраль. Еще пенсия будет выплачиваться 13 и 21 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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