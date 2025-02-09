Средняя пенсия в ЯНАО превысила 33 тысячи рублей

Средний размер пенсии в ЯНАО превысил более 33 тысяч рублей благодаря индексации. По сообщению окружного отделения Социального фонда России пенсии с дополнительной индексацией получат 135 тысяч жителей.
«135 тысяч ямальских пенсионеров получат выплаты с учетом дополнительной индексации до 9,5%. С учетом индексаций средний размер пенсии в Ямало-Ненецком автономном округе достиг 33 117 рублей», — сообщили в официальном telegram-канале ОСФР по ЯНАО.
По данным сотрудников ОСФР, в январе этого года пенсии ямальцев были увеличены на 7,3% по уровню прогнозной инфляции. По решению президента РФ Владимира Путина в феврале была проведена дополнительная индексация до уровня 9,5%.
URA.RU сообщало, что 5 февраля 2025 года ямальцам перечислят страховую и социальную пенсии за февраль. Еще пенсия будет выплачиваться 13 и 21 февраля.
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