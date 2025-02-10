«Рублевка» и пожары: вызовы для нового главы курганского округа Тимофеева

В Варгашинском округе Курганской области выбрали нового главу. Эдуарду Тимофееву придется решать ряд сложных задач. URA.RU рассказывает, с каким вызовами столкнется Тимофеев на руководящем посту.
Очистные сооружение
Основной проблемой, которую отмечал сам Тимофеев во время инаугурации, стало строительство очистных сооружений. Ими должны были пользоваться восемь крупных промышленных предприятий поселка и проектируемый индустриальный парк. Объект должен помочь в улучшении качества жизни более девяти тысяч жителей рабочего поселка и повысить уровень экологической безопасности. Проблема заключается в том, что строительство затягивается. Завершить работы планировали в 2022 году. Бывший замгубернатора Константин Малышев в том же году отчитывался за стройку перед Минстроем. Спустя год чиновник также докладывал ведомству о строительстве, но работы так и не были завершены.
Варгашинская «рублевка»
Еще одной проблемой для нового главы станет затяжная стройка жилого микрорайона. Его уже сравнивают с так называемой «Рублевкой» в Кетовском округе. История началась с того, что в рабочем поселке Варгаши по улице Есенина выставили на продажу земельный участок площадью около 178 тысяч квадратных метров. Его стоимость составляла три миллиона рублей. Заказчиком строительства выступила администрация Варгашинского поссовета. Заявки на участие в торгах принимались до 3 марта 2023 года. После этого цена на закупку снизилась, но власти не смогли найти инвесторов.
Стихийные бедствия
Тимофееву предстоит столкнуться с такими серьезными проблемами, как пожары и паводки, которые уже не раз происходили в Варгашинском округе. Нужно будет подготавливать пункты временного размещения, настраивать логистику для поставки помощи пострадавшим и так далее.
В 2022 году в деревне Моревское произошел масштабный пожар, в результате которого значительные повреждения получили несколько жилых домов. По предварительной информации, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при сжигании сухой травы, как сообщает местная администрация.
В прошлом году администрация округа также столкнулась с проблемой паводков: из-за повышения уровня воды в реке Суерь было принято решение о временном ограничении движения по мосту в деревне Секисово. Транспорт перенаправляли через село Шмаково.
Вопрос контакта
Еще одним вызовом станут административные моменты. Тимофееву нужно будет налаживать контакт с командой и другими чиновниками окружной администрации. Также выстраивать отношения новому главе придется и с региональными властями.
Ранее URA.RU писало, что выборы главы Варгашинского округа (Курганская область) завершились. По результатам отбора, пост занял Эдуард Тимофеев. Позднее состоялась инаугурация нового главы Эдуарда Тимофеева. Торжественное мероприятие прошло при участии бывшего главы округа Валерия Яковлева, который покинул пост в октябре 2024 года.
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