Бывших сотрудников полиции Далматово, подозреваемых в пытках, отпустили из СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганским полицейским заменили СИЗО на домашний арест
Курганским полицейским заменили СИЗО на домашний арест Фото:

Экс-сотрудники ОМВД «Далматовский» (Курганская область), находившиеся под стражей по подозрению в издевательствах и пытках над задержанным, выпущены из СИЗО. Об URA.RU сообщили источники из числа бывших силовиков.

«Бывших сотрудников далматовской полиции, задержанных в мае прошлого года, отпустили из-под стражи», — рассказали источники. Обвиняемых перевели под домашний арест.

Информация нашла подтверждение в судебной картотеке. Областной суд в конце января рассмотрел жалобы на постановления о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении двух граждан. Их обвиняют в превышении должностных полномочий с применением пытки, а также в насильственных действиях сексуального характера. Постановление было отменено с применением меры пресечения 

О задержании группы сотрудников ОМВД стало известно в прошлом мае. Меры были приняты после заявления пострадавшего гражданина. К мужчине якобы были применены незаконные методы задержания. Местные оперуполномоченные переусердствовали в отношении подозреваемого в поджоге сена. Мужчину якобы били по голове, туловищу и ногам, применяли другие запрещенные методы.

Полицейских отправили в следственный изолятор. В УМВД региона дали комментарий, что сотрудники были отстранены от работы. В случае признания вины они будут уволены из органов, а руководство привлекут к ответственности.

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Экс-сотрудники ОМВД «Далматовский» (Курганская область), находившиеся под стражей по подозрению в издевательствах и пытках над задержанным, выпущены из СИЗО. Об URA.RU сообщили источники из числа бывших силовиков. «Бывших сотрудников далматовской полиции, задержанных в мае прошлого года, отпустили из-под стражи», — рассказали источники. Обвиняемых перевели под домашний арест. Информация нашла подтверждение в судебной картотеке. Областной суд в конце января рассмотрел жалобы на постановления о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении двух граждан. Их обвиняют в превышении должностных полномочий с применением пытки, а также в насильственных действиях сексуального характера. Постановление было отменено с применением меры пресечения  О задержании группы сотрудников ОМВД стало известно в прошлом мае. Меры были приняты после заявления пострадавшего гражданина. К мужчине якобы были применены незаконные методы задержания. Местные оперуполномоченные переусердствовали в отношении подозреваемого в поджоге сена. Мужчину якобы били по голове, туловищу и ногам, применяли другие запрещенные методы. Полицейских отправили в следственный изолятор. В УМВД региона дали комментарий, что сотрудники были отстранены от работы. В случае признания вины они будут уволены из органов, а руководство привлекут к ответственности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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