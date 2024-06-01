Сотрудников полиции отстранили от работы из-за жалобы курганца на избиение

Сотрудников полиции в Далматовском округе (Курганская область) отстранили от работы из-за жалоб задержанного на избиение. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального УМВД России. По словам мужчины, полицейские нанесли ему удары по голове, туловищу и ногам.
«Оперативниками выявлены факты противоправных действий, совершенные тремя оперуполномоченными уголовного розыска ОМВД „Далматовский“. Установлено, что в сентябре 2023 года должностными лицами в отдел полиции был доставлен ранее судимый местный житель, подозреваемый в уничтожении чужого имущества. Его причастность к преступлению не была подтверждена, поэтому он был отпущен. Позже мужчина сообщил, что полицейские избили его. Данных сотрудников отстранили от несения службы», — сообщили в пресс-службе ведомства.
По словам задержанного, сотрудники отдела нанесли ему удары по голове, туловищу и ногам. Собранные оперативниками регионального УМВД России материалы переданы в следственные органы для дальнейшей юридической оценки. При подтверждении вины, полицейские будут уволены из органов внутренних дел, понесут наказание, а их руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.
Сообщалось, что трех сотрудников отделения полиции в Далматово якобы поместили в СИЗО по делу о применении насильственных действий сексуального характера. Об этом писали в соцсетях округа, но впоследствии пост был удален. Полицейские задержали поджигателя сена возле села Уксянское.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Сотрудников полиции в Далматовском округе (Курганская область) отстранили от работы из-за жалоб задержанного на избиение. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального УМВД России. По словам мужчины, полицейские нанесли ему удары по голове, туловищу и ногам. «Оперативниками выявлены факты противоправных действий, совершенные тремя оперуполномоченными уголовного розыска ОМВД „Далматовский“. Установлено, что в сентябре 2023 года должностными лицами в отдел полиции был доставлен ранее судимый местный житель, подозреваемый в уничтожении чужого имущества. Его причастность к преступлению не была подтверждена, поэтому он был отпущен. Позже мужчина сообщил, что полицейские избили его. Данных сотрудников отстранили от несения службы», — сообщили в пресс-службе ведомства. По словам задержанного, сотрудники отдела нанесли ему удары по голове, туловищу и ногам. Собранные оперативниками регионального УМВД России материалы переданы в следственные органы для дальнейшей юридической оценки. При подтверждении вины, полицейские будут уволены из органов внутренних дел, понесут наказание, а их руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности. Сообщалось, что трех сотрудников отделения полиции в Далматово якобы поместили в СИЗО по делу о применении насильственных действий сексуального характера. Об этом писали в соцсетях округа, но впоследствии пост был удален. Полицейские задержали поджигателя сена возле села Уксянское.