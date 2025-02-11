Очевидцы сняли зажигательный танец на перекрестке в Ноябрьске, архивное фото
Очевидцы в Ноябрьске передают видео в котором неизвестный мужчина исполняет танец на проезжей части. Видео опубликовано в telegram-канале NSK.
«Лезгинка на проезжей части», — пишут очевидцы. На видео мужчина, перегородив проезжую часть машиной, исполняет танец.
Ранее URA.RU сообщало о похожем случае: в Тюмени после исполнения танца, публикацией заинтересовалась местная прокуратура. Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку после того, как люди перегородили проезжую часть в Тюмени, чтобы станцевать лезгинку.
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