11 февраля 2025

Жители ЯНАО исполнили зажигательный танец на проезжей части. Видео

В Ноябрьске водитель исполнил танец перед вставшими на перекрестке машинами
© Служба новостей «URA.RU»
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Очевидцы сняли зажигательный танец на перекрестке в Ноябрьске, архивное фото
Очевидцы сняли зажигательный танец на перекрестке в Ноябрьске, архивное фото Фото:

Очевидцы в Ноябрьске передают видео в котором неизвестный мужчина исполняет танец на проезжей части. Видео опубликовано в telegram-канале NSK.

«Лезгинка на проезжей части», — пишут очевидцы. На видео мужчина, перегородив проезжую часть машиной, исполняет танец.

Ранее URA.RU сообщало о похожем случае: в Тюмени после исполнения танца, публикацией заинтересовалась местная прокуратура. Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку после того, как люди перегородили проезжую часть в Тюмени, чтобы станцевать лезгинку.

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Очевидцы в Ноябрьске передают видео в котором неизвестный мужчина исполняет танец на проезжей части. Видео опубликовано в telegram-канале NSK. «Лезгинка на проезжей части», — пишут очевидцы. На видео мужчина, перегородив проезжую часть машиной, исполняет танец. Ранее URA.RU сообщало о похожем случае: в Тюмени после исполнения танца, публикацией заинтересовалась местная прокуратура. Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку после того, как люди перегородили проезжую часть в Тюмени, чтобы станцевать лезгинку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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