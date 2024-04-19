Прокуратура заинтересовалась тюменцами, которые станцевали лезгинку на дороге

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Индустриальный районный суд вынес приговор Александру Чернышову по делу об архиве «Мемориала» Пермь, мвд, полиция
Сотрудники полиции установили личности танцоров Фото:

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку после того, как люди перегородили проезжую часть в Тюмени, чтобы станцевать лезгинку. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В СМИ опубликованы сведения о том, что молодые люди устроили танцы в областном центре на перекрытой ими дороге. Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Тюмени провести проверку по данному факту», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Видео с места событий распространилось в соцсетях. В ГИБДД сообщили, что сотрудниками полиции установлены личности людей. Сейчас проводится проверка.

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Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку после того, как люди перегородили проезжую часть в Тюмени, чтобы станцевать лезгинку. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «В СМИ опубликованы сведения о том, что молодые люди устроили танцы в областном центре на перекрытой ими дороге. Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Тюмени провести проверку по данному факту», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Видео с места событий распространилось в соцсетях. В ГИБДД сообщили, что сотрудниками полиции установлены личности людей. Сейчас проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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