Прокуратура заинтересовалась тюменцами, которые станцевали лезгинку на дороге

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку после того, как люди перегородили проезжую часть в Тюмени, чтобы станцевать лезгинку. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«В СМИ опубликованы сведения о том, что молодые люди устроили танцы в областном центре на перекрытой ими дороге. Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Тюмени провести проверку по данному факту», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Видео с места событий распространилось в соцсетях. В ГИБДД сообщили, что сотрудниками полиции установлены личности людей. Сейчас проводится проверка.
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Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку после того, как люди перегородили проезжую часть в Тюмени, чтобы станцевать лезгинку. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «В СМИ опубликованы сведения о том, что молодые люди устроили танцы в областном центре на перекрытой ими дороге. Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Тюмени провести проверку по данному факту», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Видео с места событий распространилось в соцсетях. В ГИБДД сообщили, что сотрудниками полиции установлены личности людей. Сейчас проводится проверка.