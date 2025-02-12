12 февраля 2025

В районе ЯНАО взвоют сирены

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проверка системы оповещения населения пройдет 13 февраля
Проверка системы оповещения населения пройдет 13 февраля Фото:

В Пуровском районе (ЯНАО) 13 февраля будет проведена комплексная проверка систем оповещения населения. Об этом местные власти сообщили в соцсети.

«Проверка работоспособности системы оповещения населения. В Пуровском районе ее проведут 13 февраля», — сообщается в telegram-канале мэрии района.

Проверка будет проводиться с 10:00 до 18:00 часов. Жителей просят сохранять спокойствие.

Подобные меры по проверке и усовершенствованию систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях активно реализуются в различных регионах России. Так в Перми остановки и домофоны будут подключены к системе оповещения о ЧС.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пуровском районе (ЯНАО) 13 февраля будет проведена комплексная проверка систем оповещения населения. Об этом местные власти сообщили в соцсети. «Проверка работоспособности системы оповещения населения. В Пуровском районе ее проведут 13 февраля», — сообщается в telegram-канале мэрии района. Проверка будет проводиться с 10:00 до 18:00 часов. Жителей просят сохранять спокойствие. Подобные меры по проверке и усовершенствованию систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях активно реализуются в различных регионах России. Так в Перми остановки и домофоны будут подключены к системе оповещения о ЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...