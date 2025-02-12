В районе ЯНАО взвоют сирены

В Пуровском районе (ЯНАО) 13 февраля будет проведена комплексная проверка систем оповещения населения. Об этом местные власти сообщили в соцсети.
«Проверка работоспособности системы оповещения населения. В Пуровском районе ее проведут 13 февраля», — сообщается в telegram-канале мэрии района.
Проверка будет проводиться с 10:00 до 18:00 часов. Жителей просят сохранять спокойствие.
Подобные меры по проверке и усовершенствованию систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях активно реализуются в различных регионах России. Так в Перми остановки и домофоны будут подключены к системе оповещения о ЧС.
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