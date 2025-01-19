19 января 2025

Домофоны и остановки в Перми будут оповещать о ЧС

© Служба новостей «URA.RU»
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Домофоны и остановки прошли тестовые испытания
Домофоны и остановки прошли тестовые испытания Фото:

В Перми остановки и домофоны будут подключены к системе оповещения о чрезвычайных ситуациях. Тестовые испытания уже пройдены.

«Испытания по оповещению о ЧС посредством „Умных остановок“ и домофонов в Перми успешно пройдены», — сообщает ИА «Текст» со ссылкой на краевое министерство территориальной безопасности. Отмечается, что в будущем они будут подключены к общей системе оповещения населения.

Расширение систем оповещения предусмотрено федеральной программой. Она была одобрена правительственной комиссией МЧС России.

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В Перми остановки и домофоны будут подключены к системе оповещения о чрезвычайных ситуациях. Тестовые испытания уже пройдены. «Испытания по оповещению о ЧС посредством „Умных остановок“ и домофонов в Перми успешно пройдены», — сообщает ИА «Текст» со ссылкой на краевое министерство территориальной безопасности. Отмечается, что в будущем они будут подключены к общей системе оповещения населения. Расширение систем оповещения предусмотрено федеральной программой. Она была одобрена правительственной комиссией МЧС России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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