Домофоны и остановки в Перми будут оповещать о ЧС

Домофоны и остановки прошли тестовые испытания
В Перми остановки и домофоны будут подключены к системе оповещения о чрезвычайных ситуациях. Тестовые испытания уже пройдены.
«Испытания по оповещению о ЧС посредством „Умных остановок“ и домофонов в Перми успешно пройдены», — сообщает ИА «Текст» со ссылкой на краевое министерство территориальной безопасности. Отмечается, что в будущем они будут подключены к общей системе оповещения населения.
Расширение систем оповещения предусмотрено федеральной программой. Она была одобрена правительственной комиссией МЧС России.
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