В Тюменской области осудили мать, избивавшую двухлетнюю дочь

В Тюменской области осудили 24-летнюю женщину, избивавшую свою двухлетнюю дочь. Мать била ребенка ногами и руками. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
«Подсудимая в период с февраля 2022 года по август 2024 года систематически причиняла физические и психические страдания своей малолетней дочери 2021 года рождения. Женщина неоднократно наносила удары руками и ногами, шнуром от зарядного устройства, по голове и телу ребенка», — сообщили в ведомстве.
Женщину лишили родительских прав и отправили в колонию общего режима на пять лет. Также ее обязали выплатить дочери компенсацию в размере 350 тысяч рублей. В настоящий момент ребенок воспитывается в приемной семье.
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