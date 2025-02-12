12 февраля 2025

В Тюменской области осудили мать, избивавшую двухлетнюю дочь

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщину отправили в колонию на пять лет
Женщину отправили в колонию на пять лет Фото:

В Тюменской области осудили 24-летнюю женщину, избивавшую свою двухлетнюю дочь. Мать била ребенка ногами и руками. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«Подсудимая в период с февраля 2022 года по август 2024 года систематически причиняла физические и психические страдания своей малолетней дочери 2021 года рождения. Женщина неоднократно наносила удары руками и ногами, шнуром от зарядного устройства, по голове и телу ребенка», — сообщили в ведомстве.

Женщину лишили родительских прав и отправили в колонию общего режима на пять лет. Также ее обязали выплатить дочери компенсацию в размере 350 тысяч рублей. В настоящий момент ребенок воспитывается в приемной семье.

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В Тюменской области осудили 24-летнюю женщину, избивавшую свою двухлетнюю дочь. Мать била ребенка ногами и руками. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. «Подсудимая в период с февраля 2022 года по август 2024 года систематически причиняла физические и психические страдания своей малолетней дочери 2021 года рождения. Женщина неоднократно наносила удары руками и ногами, шнуром от зарядного устройства, по голове и телу ребенка», — сообщили в ведомстве. Женщину лишили родительских прав и отправили в колонию общего режима на пять лет. Также ее обязали выплатить дочери компенсацию в размере 350 тысяч рублей. В настоящий момент ребенок воспитывается в приемной семье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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