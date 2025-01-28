Проект парка из Челябинской области вызвал фурор в федеральном правительстве

Проект «Притяжения» из Магнитогорска получил премию в области туризма

Проект из Магнитогорска высоко оценили в правительстве РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Проект городского курорта «Притяжение» из Магнитогорска получил федеральную премию в области туризма за 2024 год. Награду на торжественной церемонии представил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте правительства России.

«Победитель — проект Притяжение». Это комплексная застройка в городе Магнитогорск, включающая социальные, спортивные и культурные объекты. С 2019 по 2024 год объем инвестиций в проект составил более 15 миллиардов рублей. Проект также известен как площадка для проведения массовых фестивалей», — сообщает на сайте правительства РФ.

Всего в рамках премии за 2024 год было рассмотрено 88 проектов, из которых были отмечены десять как наиболее успешные и внесшие значительный вклад в развитие индустрии гостеприимства России. Список победителей утвердил распоряжением председатель правительства Михаил Мишустин. Лауреаты получили денежные призы в размере одного миллиона рублей.

Как сообщало URA.RU ранее, 23 января в Магнитогорске полпреду президента России в УрФО Артему Жоге продемонстрировали уже готовые локации городского курорта «Притяжение» и строящиеся объекты четвертой очереди. Это термы, детский развлекательный центр, медцентр и детская хоккейная академия. Полпред оставил автограф на стенде, где пожелал процветания и успешных проектов.