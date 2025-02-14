В тюменском районе построят крупную школу за 200 миллионов рублей

В Тюмени в Зареке построят школу за 200 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Школа будет рассчитана на 1800 мест
Школа будет рассчитана на 1800 мест Фото:

В Тюмени в Зареке построят школу на 1800 мест, на работы планируют потратить более 200 миллионов рублей. Такая информация указана в документе, который имеется в распоряжении редакции.

«Строительство школы в районе улиц Вторая Луговая — Береговая город Тюмень. Создание объекта общего образования для организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях. Объем инвестиций — на стадии эксплуатации от 200 миллионов рублей», — указано в документе.

Ранее URA.RU писало, что новый крытый каток на улице Судоремонтной в Тюмени будет введен в эксплуатацию к сентябрю. В здании будут ледовое поле площадью 1,7 тысячи квадратных метров, арена на 100 человек, тренажерный зал. 

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В Тюмени в Зареке построят школу на 1800 мест, на работы планируют потратить более 200 миллионов рублей. Такая информация указана в документе, который имеется в распоряжении редакции. «Строительство школы в районе улиц Вторая Луговая — Береговая город Тюмень. Создание объекта общего образования для организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях. Объем инвестиций — на стадии эксплуатации от 200 миллионов рублей», — указано в документе. Ранее URA.RU писало, что новый крытый каток на улице Судоремонтной в Тюмени будет введен в эксплуатацию к сентябрю. В здании будут ледовое поле площадью 1,7 тысячи квадратных метров, арена на 100 человек, тренажерный зал. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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