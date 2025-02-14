В тюменском районе построят крупную школу за 200 миллионов рублей

В Тюмени в Зареке построят школу на 1800 мест, на работы планируют потратить более 200 миллионов рублей. Такая информация указана в документе, который имеется в распоряжении редакции.
«Строительство школы в районе улиц Вторая Луговая — Береговая город Тюмень. Создание объекта общего образования для организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях. Объем инвестиций — на стадии эксплуатации от 200 миллионов рублей», — указано в документе.
Ранее URA.RU писало, что новый крытый каток на улице Судоремонтной в Тюмени будет введен в эксплуатацию к сентябрю. В здании будут ледовое поле площадью 1,7 тысячи квадратных метров, арена на 100 человек, тренажерный зал.
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