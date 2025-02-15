«Стащили бур и часть улова»: курганца обнесли во время рыбалки на Тоболе

Во время рыбалки на реке Тобол в черте города Кургана у рыбака пропал бур и часть улова, когда он отлучился в туалет. Об этом любитель зимнего лова рассказал URA.RU.
«Рыбачил на Тоболе в Кургане. Прижало в туалет сходить. Когда вернулся, обнаружил, что пропал бур и крупная рыба. Как теперь людям верить?» — удивляется рыбак.
По словам курганца, он не стал обращаться к правоохранителям из-за такой мелочи. Он добавил, что видел, как недалеко ходили два подвыпивших типа. Однако рыбак не подумал, что кому-то понадобятся его улов и снаряжение. Житель Кургана посоветовал землякам быть осторожнее и не оставлять вещи без присмотра.
Ранее в Кургане рыбак выловил в реке Тобол большого налима. Однако не успел горожанин порадоваться удаче, как обнаружил пропажу улова.
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