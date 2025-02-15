15 февраля 2025

«Стащили бур и часть улова»: курганца обнесли во время рыбалки на Тоболе

У курганца стащили бур и часть улова на рыбалке
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Горожанин лишился снаряжения и улова
Горожанин лишился снаряжения и улова Фото:

Во время рыбалки на реке Тобол в черте города Кургана у рыбака пропал бур и часть улова, когда он отлучился в туалет. Об этом любитель зимнего лова рассказал URA.RU.

«Рыбачил на Тоболе в Кургане. Прижало в туалет сходить. Когда вернулся, обнаружил, что пропал бур и крупная рыба. Как теперь людям верить?» — удивляется рыбак.

По словам курганца, он не стал обращаться к правоохранителям из-за такой мелочи. Он добавил, что видел, как недалеко ходили два подвыпивших типа. Однако рыбак не подумал, что кому-то понадобятся его улов и снаряжение. Житель Кургана посоветовал землякам быть осторожнее и не оставлять вещи без присмотра.

Ранее в Кургане рыбак выловил в реке Тобол большого налима. Однако не успел горожанин порадоваться удаче, как обнаружил пропажу улова.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во время рыбалки на реке Тобол в черте города Кургана у рыбака пропал бур и часть улова, когда он отлучился в туалет. Об этом любитель зимнего лова рассказал URA.RU. «Рыбачил на Тоболе в Кургане. Прижало в туалет сходить. Когда вернулся, обнаружил, что пропал бур и крупная рыба. Как теперь людям верить?» — удивляется рыбак. По словам курганца, он не стал обращаться к правоохранителям из-за такой мелочи. Он добавил, что видел, как недалеко ходили два подвыпивших типа. Однако рыбак не подумал, что кому-то понадобятся его улов и снаряжение. Житель Кургана посоветовал землякам быть осторожнее и не оставлять вещи без присмотра. Ранее в Кургане рыбак выловил в реке Тобол большого налима. Однако не успел горожанин порадоваться удаче, как обнаружил пропажу улова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...